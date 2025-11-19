Endonezya’da Semeru Yanardağı patladı: Alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
19.11.2025 14:43
AFP
Reuters
Endonezya’daki Semeru Yanardağı yeniden patladı. Yetkililer tehlike seviyesini en üst düzeye çıkararak bölge halkını olası yeni püskürmelere karşı uyardı.
Endonezya’nın Java Adası’ndaki en yüksek yanardağı olan Semeru, yeniden faaliyete geçti.
Ülkenin volkanoloji kurumu, patlamanın ardından yanardağın alarm seviyesinin en yüksek seviyeye yükseltildiğini açıkladı.
Yetkililer, volkanik aktivitelerin arttığını ve bölgedeki yerleşimlerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Patlamanın ardından kül bulutunun gökyüzüne doğru yükseldiği bildirildi.