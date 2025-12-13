Endonezya'da şiddetli yağışlar. Afetlerde can kaybı 1000’i aştı
13.12.2025 17:57
Son Güncelleme: 13.12.2025 17:57
DHA, İHA
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1000’i aştığı bildirildi.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlerle ilgili son verileri paylaştı. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1006'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, 5 bin 400’ten fazla kişinin yaralandığı ve 217 kişinin de hala kayıp olduğu belirtildi.
Açıklamada yaklaşık bin 200 kamu tesisi, 219 sağlık tesisi, 581 eğitim kurumu, 434 ibadethane, 290 ofis binası ve 145 köprünün hasar gördüğü aktarıldı.
Bölgede yeniden inşa maliyetinin 3.1 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor.
Yetkililer, bölgede meydana gelen afetler nedeniyle yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini aktardı.