Endonezya'da şiddetli yağışlar. Afetlerde can kaybı 1000’i aştı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlerle ilgili son verileri paylaştı. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1006'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, 5 bin 400’ten fazla kişinin yaralandığı ve 217 kişinin de hala kayıp olduğu belirtildi.



Açıklamada yaklaşık bin 200 kamu tesisi, 219 sağlık tesisi, 581 eğitim kurumu, 434 ibadethane, 290 ofis binası ve 145 köprünün hasar gördüğü aktarıldı.