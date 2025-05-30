Endonezya’da taş ocağında göçük: 10 kişi öldü

Güney Asya ülkesi Endonezya ’nın Batı Java bölgesinde bir taş ocağında bir kayanın çökmesi sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi, altı kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlatıldığı açıklandı. Olay, Cirebon kentinde meydana geldi. Basına yansıyan görüntülerde, kazı makinelerinin devasa kayaları yerinden oynatmaya çalıştığı, kurtarma personelinin içinde cansız bedenlerin olduğu torbaları ambulansa taşıdığı görüldü.

Endonezya’nın ulusal afet yönetim kurumu, üç kazı makinesinin de aralarında olduğu ağır makinelerin de kayaların altında kaldığını, operasyonların yarın da devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, kaç kişinin kayıp olduğuna dair bilgi verilmedi.



Batı Java Valisi Dedi Mulyadi de Instagram hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinin tehlikeli olduğunu ve “işçiler için güvenlik standartlarını karşılamadığını” söyledi.

