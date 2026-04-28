Endonezya'da trenler kafa kafaya çarpıştı: 14 kişi öldü

Endonezya 'nın başkenti Jakarta yakınlarında iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada en az 14 kişi ölürken 84 kişi de yaralandı. Bir banliyö treniyle şehirlerarası trenin çarpışması sonucu oluşan kazanın neden meydana geldiği henüz belirsizliğini koruyor.

Endonezya arama ve kurtarma ajansının başkanı Mohammad Syafii, kazaya dair yaptığı açıklamada, trende sıkışan ve mahsur kalan yolcuların tahliyesinin tamamlandığını belirtti.

Çarpışmanın en büyük darbesini sadece kadınların bulunduğu vagonun aldığı ifade edildi. Syafii, kurbanların hepsinin kadın olduğunu ve çoğunun ezilmiş metalin altında kaldığını söyledi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, yoğun trafik sıkışıklığını çözmeye yardımcı olmak için tren raylarının yakınında bir üst geçit inşa etmeyi kabul ettiğini ve yetkililerin çarpışmayı soruşturacağını söyledi. Tren ağının büyük bir bölümünün iyi bakımlı olmadığı ifade edildi.

Endonezya devlet demiryolu firması PT Kai'nin başkanı Bobby Rasyidin banliyö treninin önce raylarda bir taksiyle çarpıştığını ve ardından da şehirlerarası yolculuk yapan trene çarptığını söyledi.

Yetkliler, hükümetin yaşlanan demiryolu ağını iyileştirmesi gerektiğini, bunun için de uzun mesafeli ekspres trenler ve banliyö trenleri için ayrı hatlar oluşturulması gerektiğini söyledi.