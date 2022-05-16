Endonezya'da turist otobüsü reklam panosuna çarptı: 14 ölü, 19 yaralı

Endonezya'da turistleri taşıyan otobüsün reklam panosuna çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.



Polis Şefi Latief Usman, Doğu Java eyaletinin başkenti Surabaya bölgesinden Endonezyalı turistleri taşıyan otobüsün, Orta Java'nın turistik dağ beldesi Dieng Platosu'ndan dönerken Mojokerto yolundaki reklam panosuna çarptığını söyledi.



Usman, kazada en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 19 kişinin yaralandığı belirtti.



Sürücünün kazadan önce uykulu göründüğü bilgisine ulaştıklarını aktaran Usman, kazanın nedeninin araştırıldığını kaydetti.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin