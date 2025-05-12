Endonezya'da turist teknesi battı: 7 ölü, 34 yaralı
Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde bir teknenin batması sonucu 7 turist hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde turist teknesi battı.
Eyaletin arama ve kurtarma ofisi başkanı Muslikun Sodik, yaptığı açıklamada olayın dün saat 16.30 sularında meydana geldiğini belirtti.
Sodik, 98 yerli turist ve 6 mürettebatın bulunduğu teknenin Tikus Adası'ndan Bengkulu kentine dönerken battığını belirtti.
Kaza sonucu 7 turist hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tekne
- Kaza
- Endonezya