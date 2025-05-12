Endonezya'da turist teknesi battı: 7 ölü, 34 yaralı

Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde bir teknenin batması sonucu 7 turist hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Endonezya'da turist teknesi battı: 7 ölü, 34 yaralı

'nın Bengkulu eyaletinde turist teknesi battı.

Eyaletin arama ve kurtarma ofisi başkanı Muslikun Sodik, yaptığı açıklamada olayın dün saat 16.30 sularında meydana geldiğini belirtti.

Sodik, 98 yerli turist ve 6 mürettebatın bulunduğu teknenin Tikus Adası'ndan Bengkulu kentine dönerken battığını belirtti.

sonucu 7 turist hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

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