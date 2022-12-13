Endonezya'da turistlere seks muafiyeti: Evlilik öncesi yasağından etkilenmeyecekler

İlişkili Haberler Endonezya’da evlilik dışı birlikteliği suç sayan tasarı, parlamentodan geçti

Endonezya’ parlamentosunda geçen hafta yapılan oylamada evlilik dışı birlikteliği vatandaşlarının yanı sıra ülkedeki yabancılar için de suç sayan ceza kanunu değişikliği tasarısı parlamentodan geçmişti. Evlilik dışı seksin yanısıra doğum kontrolü teşviği, dine küfretmek ve devlet büyüklerine hakaret de suça tabii olmuştu.



Turizmden önemli miktarda gelir elde eden Endonezya bu konuda yeni bir kural koydu. Bali Valisi tarafından yapıla açıklamada "Endonezya'nın yeni ceza kanunu hükümlerine göre, Bali'yi ziyaret eden veya burada yaşayan ziyaretçilerin endişelenmesine gerek kalmayacak" ifadeleri kullanıldı. Vali Wayan Koster, adadaki turistik alanlara gelen ziyaretçilere evlilik cüzdanının sorulmayacağını belirtti.

COVİD-19 TURİZM EKONOMİSİNİ VURMUŞTU



Dünyanın dört bir yanındaki en büyük turizm noktaları gibi, Bali de Covid-19 salgını sırasında büyük bir ekonomik çalkantı yaşadı. Pandemi hafifledikçe uluslararası gezginler popüler tatil adasına geri dönüyor. Bali turizm yetkilileri ülkenin yeni ceza yasasının yabancıları ziyaret etmekten alıkoyabileceğini ve ülkenin küresel itibarına zarar verebileceğini söylemişti.



Yetkililer daha önce, zinayı, evlilik öncesi birlikte yaşamayı ve dinden dönmeyi yasaklayan yeni yasanın yabancılar ve turistler için de geçerli olacağını açıklamışlardı. Bali'nin ve turizmin Endonezya ekonomisindeki önemi düşünüldüğünde adadaki turistlerin yeni yasalardan etkilenmeyeceğini söylemek yanlış olmaz. Öte yandan yüz milyonlarca Endonezyalı için gerçekler endişe verici olmaya devam ediyor.