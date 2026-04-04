Endonezya'da üç günde iki büyük deprem

"Pasifik Ateş Çemberi"nde yer alan Endonezya ’nın kuzeyindeki Talaud Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin yaklaşık 99 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Sarsıntının merkez üssünün, Filipinler’in Sarangani eyaletinin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusunda olduğu belirtildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE HASAR YOK

Yetkililer, deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmediğini duyurdu. Bölgede tsunami uyarısı yapılmazken, gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 7,8 İLE SARSILDI

2 Nisan tarihinde sabaha karşı Endonezya'da 7,8 büyüklüğünde deprem oldu. Kuzey Maluku bölgesi açıklarında meydana gelen depremin ardından 5 büyüklüğüne ulaşan artçılar devam ederken bölge ülkeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya, tektonik plakaların kesiştiği ve sık sık dev depremlerin meyana geldiği “Pasifik Ateş Çemberi”nde yer alıyor.