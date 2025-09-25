Endonezya'da ücretsiz okul yemeği skandalı: Binden fazla öğrenci zehirlendi

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde binden fazla öğrenci, okulda dağıtılan ücretsiz öğle yemeklerini yedikten sonra gıda zehirlenmesi geçirdi. Reuters'ın haberine göre yetkililer, kitlesel zehirlenme vakalarının eyaletin dört farklı bölgesinde görüldüğünü açıkladı.



Batı Cava Valisi Dedi Mulyadi, yalnızca Batı Bandung’da 470 öğrencinin hastanelere başvurduğunu, Sukabumi bölgesinde ise üç ayrı salgında 580 öğrencinin etkilendiğini söyledi. Küçük hastanelerin kapasitesini aşan vaka sayısı nedeniyle spor salonları geçici tedavi merkezine dönüştürüldü.

FAALİYETLER ASKIYA ALINDI



Ücretsiz yemek programını denetleyen Ulusal Beslenme Ajansı, zehirlenme vakalarının görüldüğü mutfakların faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu. Ancak son gelişmeler, hızla genişletilen programın denetim ve gıda güvenliği standartlarına ilişkin tartışmaları artırdı.



Cumhurbaşkanı Prabowo’nun imzasını taşıyan program, yıl sonuna kadar 83 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. 171 trilyon rupi (10,2 milyar dolar) bütçeye sahip uygulamanın, gelecek yıl iki katına çıkarılması planlanıyor.



Düşünce kuruluşu Network for Education Watch’un verilerine göre, Ocak ayından bu yana aynı program kapsamında ülke genelinde en az 6.bin 400 çocuk gıda zehirlenmesi geçirdi.



Vali Mulyadi, mutfakların öğrenci sayısına yetişebilmek için yemekleri bir gün önceden pişirmek zorunda kaldığını belirterek, “Yemekler henüz sıcakken tepsilere konuyor, kapatılıyor, bozuluyor ve bayatlıyor” dedi. Mulyadi, Batı Bandung’da sağlık acil durumu ilan edildiğini de açıkladı.

