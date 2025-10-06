Endonezya'da umutlar tükeniyor: Okul faciasında can kaybı 54'e çıktı

Endonezya’nın Sidoarjo kentinde çöken Al Khoziny adlı yatılı okulda can kaybı giderek artıyor. Yetkililerin son açıklamasına göre can kaybı 54'e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı’ndan Budi Irawan, basın toplantısında “2025’te yaşanan tüm felaketler arasında, ister doğal ister değil, hiçbirinde Sidoarjo’daki kadar çok can kaybı olmadı” dedi.

Yetkililer, enkazdan çıkarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybeden en az iki kişinin de toplam ölü sayısına dahil olduğunu belirtti.

DENETİMSİZ İNŞAAT ŞÜPHESİ

Al Khoziny’nin, Endonezya’daki birçok yatılı okul gibi resmi denetim ve izin süreçlerinden yoksun biçimde faaliyet gösterdiği, ek bina inşaatı için gerekli izinlerin bulunup bulunmadığının ise henüz netleşmediği bildirildi.



KURTARMA ÇALIŞMALARI GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Yetkililer, binanın çöküş biçimi nedeniyle arama-kurtarma operasyonlarının son derece zor olduğunu, sadece dar boşluklardan ilerlenebildiğini aktardı.

Hayatta kalan öğrencilerden 13 yaşındaki Muhammed Rijalul Qoib, Detik News’e yaptığı açıklamada, “Önce taş düşme sesi duydum, giderek daha da yükseldi. Kapıya doğru koşmaya başladım ama çatıdan düşen parçalarla yaralandım” dedi.

Faciada hayatını kaybedenlerin sayısının önümüzdeki günlerde daha da artmasından endişe ediliyor.