Endonezya'da volkan patladı: 20 dağcı kayıp

Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Dukono Dağı'nın 8 Mayıs'ta yerel saatle 07:41'de patlayarak yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe kadar volkanik kül püskürttü.

Volkan patlaması sırasında bölgede 20 dağcının olduğu ve onları kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Dağcıların dokuzunun Singapurlu, geri kalanının ise Endonezyalı olduğu belirtilirken dağcılardan henüz haber alınamadığı ifade edildi.

Yetkililer alarm durumunun üçüncü en yüksek seviyede tutulduğunu söyledi ve bölge sakinlerini kraterin 4 km çevresine yaklaşmamaları konusunda çağrıda bulundu. Ülkenin volkanoloji ajansı da ayrıca yağmur yağdığında volkanik çamur akıntısı riskine karşı da uyardı.

1335 metre yüksekliğindekli Dukono Yanardağı'nın 1550, 1719, 1868 ve 1901 yıllarında şiddetli patlamalar yaşadığı bilinirken 1933 yılından bu yana da sürekli faaliyette olduğu ifade ediliyor. Yanardağ en son 6 Nisan 2026'da faaliyete geçmiş, patlamalar sonucu can kaybı yaşanmamıştı.