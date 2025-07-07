Endonezya’da yanardağ patladı: Küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı
Endonezya’nın doğusundaki bin 584 metre rakımlı Lewotobi Laki-Laki yanardağı patladı. Yetkililer, küllerin 18 kilometre yükseğe çıktığını açıkladı.
Güney Asya ülkesi Endonezya’nın doğusundaki Lewotobi Laki-Laki yanardağı patladı. Yetkililer, yanardağ patlaması sırasında küllerin 18 kilometre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.
Ülkedeki Volkan Bilimi Ajansı, Flores Adası’nda bulunan bin 584 metre rakımlı yanardağın yerel saatle 11.05’te (TSİ 06.05) patladığını, volkandan çıkan küllerin dağın zirvesinden yaklaşık 18 bin metre yüksekliğe ulaştığını bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, yanardağ patlamasının “lahar seli” olarak da bilinen, çamur ve volkandan çıkan maddelerin birbirine karıştığı bir sele yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Bölgede şiddetli yağış olması halinde sel olasılığının artabileceği, bunun özellikle nehirlerin yakınlarında yaşayanlar için geçerli olduğu ifade edildi.
Jeoloji Ajansı Başkanı Muhammad Wafid de konuya ilişkin açıklamasında yanardağdaki faaliyet seviyesinin “çok yüksek olduğunu, patlamaların ve devam eden sarsıntıların” olduğunu aktardı. Bölgede yaşayanlardan yanardağdan en az 6 kilometre uzaklaşmalarını isteyen Wafid, halka ayrıca volkanın püskürttüğü küllerden korunmak için maske takma çağrısı yaptı.
Endonezya'da geçen ay da yanardağ patlaması sonucu Bali uçuşları iptal edilmişti. Yanardağdan çıkan küller bölgedeki yerleşim yerlerinin üzerine yağmış, en az bir köy tahliye edilmişti.
Lewotobi Laki-Laki yanardağı, kasım ayında da birden fazla kez patlamış, en az dokuz kişinin öldüğü bu olayda binlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti. O dönemde çok sayıda uluslararası uçuş da iptal edilirken, bugün yaşanan patlama sebebiyle uçuş iptali olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.
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