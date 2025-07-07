Endonezya’da yanardağ patladı: Küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı

Kurumdan yapılan açıklamada, yanardağ patlamasının “lahar seli” olarak da bilinen, çamur ve volkandan çıkan maddelerin birbirine karıştığı bir sele yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Bölgede şiddetli yağış olması halinde sel olasılığının artabileceği, bunun özellikle nehirlerin yakınlarında yaşayanlar için geçerli olduğu ifade edildi.



Jeoloji Ajansı Başkanı Muhammad Wafid de konuya ilişkin açıklamasında yanardağdaki faaliyet seviyesinin “çok yüksek olduğunu, patlamaların ve devam eden sarsıntıların” olduğunu aktardı. Bölgede yaşayanlardan yanardağdan en az 6 kilometre uzaklaşmalarını isteyen Wafid, halka ayrıca volkanın püskürttüğü küllerden korunmak için maske takma çağrısı yaptı.

