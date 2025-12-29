Endonezya'da yaşlı bakım evinde yangın çıktı

Endonezya'nın Sulawesi adasında bulunan Manado'daki huzurevine yangın çıktı. Gece geç saatlerde başlayan yangında 16 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin de yanık yaraları bulunuyor.

İtfaiye şefinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre yangın huzurevinde yaşayan yaşlıların odalarında dinlenemeye çekildikleri sırada başladı. Odalarından çıkamayan huzurevi sakinlerinin bir kısmı hayatını kaybetti.

Yetkililer, tamamı yara almamış 12 kişiyi tahliye ederek yerel bir hastaneye nakletti. Yangının neden çıktığına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Soruşturma devam ediyor.