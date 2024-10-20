Endonezya'da yeni dönem: Prabowo Subianto yemin ederek göreve başladı

Endonezya'nın 8'inci devlet başkanı olan Prabowo Subianto yemin ederek göreve başladı. Yeni devlet başkanı konuşmasında, "halkın ve ülkesinin çıkarlarını göz önünde bulunduracağını" söyledi.



Subianto için geniş katılımlı yemin töreni yeni başkent Nusantara'da düzenlendi.





Subianto görevi devraldığı eski başkan Joko Widodo'nun oğlu Gibran Rakabuming Raka'u da başkan yardımcısı seçti.

73 yaşındaki eski savunma bakanı Prabowo Subianto daha önce 2 kez daha seçime girmiş ancak kazanamamıştı.

Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan başkanlık seçimindeyse oyların %60'ına yakınını almayı başarmış ve başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanmıştı.