Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Sri Puguh Budi Utami yaptığı açıklamada, depremden etkilenen beş ceza evinden bin 425 mahkumun kaçtığını duyurdu.



Orta Sulawesi bölgesindeki hapishanelerde toplam 3 bin 220 mahkumun bulunduğunu kaydeden Utami, şu an geri kalan bin 795 mahkumun hala hapishanelerde olduğunu söyledi.



Yetkililer, kaçan mahkumların teslim olmaları ve ceza evlerine dönmeleri için bir hafta süre verildiğini belirtti.



Utami, bir hafta sonra emniyet güçlerinin arama operasyonu başlatacağını kaydetti.



Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 203'e çıktığını açıklamıştı.



ÖLENLER TOPLU MEZARLARA GÖMÜLECEK

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afette şu ana kadar hayatını kaybeden binden fazla insan için toplu mezarlar kazılarak, defin işlemlerine başlandı.



Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) alınan bilgiye göre, deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 1203'e çıkarken, naaşların gömülebilmesi için toplu defin alanları hazırlandı.



Can kayıplarının fazla olduğu Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da, enkaz altından çıkarılan naaşların gömülebilmesi için toplu mezar hazırlandığı bildirdi.



BNPB yetkilisi Willem Rampangilei, sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle naaşların ivedilikle gömülmesi gerektiğine işaret etti.

