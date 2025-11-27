Endonezya'daki sel ve toprak kayması: 61 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da hafta sonundan bu ytana devam eden şiddetli yağışlar beraberinde sel ve toprak kaymasını da getirdi. Yaşanan sel ve toprak kaymasında hayatını kaybenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Aceh Afet Azaltma Ajansı, eyaletteki seller nedeniyle yaklaşık 47 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, yaklaşık bin 500 kişinin geçici barınaklara sığındığını belirtti.

Batı Sumatra'da ise kurtarma ekipleri, Padang şehrinin Lumin Park yerleşim bölgesinde selde boğulan 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. Padang Pariaman bölgesinde 3 bin 300'den fazla ev sular altında kaldı.