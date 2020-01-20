Endonezya'daki selde asma köprü çöktü: 10 ölü

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Bengkulu eyaletindeki Kaur bölgesinde nehrin iki yakasını bağlayan bir asma köprü, üzerinde yaklaşık 30 öğrencinin bulunduğu sırada su baskını nedeniyle çöktü.



Olayda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Kaur Bölgesi Afet Ajansı Yönetimi Başkanı Ujang Syafiri, yaralanan bir kişinin de tedavisinin sürdüğünü ifade etti.



Öte yandan Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, ülkenin 23 eyaleti için şiddetli yağış uyarısında bulundu. 23 Ocak'a kadar sürmesi beklenen yağışların ani sel ve yıldırıma neden olabileceği belirtildi.



Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan ayları arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

