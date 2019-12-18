Endonezya'dan Çin'e Uygur konusunda şeffaflık çağrısı

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Amin yaptığı açıklamada, Endonezya hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri konusunda insan haklarını koruma çabalarının devam ettiğini belirtti.



Amin, insan haklarının korunmasına yönelik Endonezya’nın tutarlı bir tavır sergilediğini belirterek, ''Çin’i insan haklarını korumaya davet ediyoruz. Myanmar ve Çin de dahil dünyadaki tüm tarafların insan hakları konusunda daha açık ve şeffaf olmalarını istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.



Çin’in ''eğitim merkezi'' adını verdiği kamplardaki zorbalık iddialarını inkar ettiğini Amin, ''Halen insan haklarını koruma ilkelerini destekliyoruz. Uygur Türklerine insanlık dışı davranış sergilendiği iddiaları konusunda Çin’in açık olmasını istiyoruz.'' diye konuştu.



Öte yandan Amin, Muhammadiyah ve Nahdlatul Ulama gibi Endonezya’daki İslami kuruluşların, Uygur konusunda ‘’sessiz kalmaları’’ yönünde Çin tarafından maddi olarak desteklendiği iddialarını da ilgili kuruluşların yalanladığını kaydetti.



ÇİN'İN UYGUR TÜRKLERİNE YÖNELİK POLİTİKASI



Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.



İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbiri" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.



BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.