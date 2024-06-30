Endonezya'dan Japonya'ya kemik iadesi: 2. Dünya Savaşı'ndaki askerlere ait olduğu düşünülüyor

Endonezya, Papua eyaletindeki kazılarda bulunan, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 9 Japon askerine ait olduğu değerlendirilen kemik kalıntılarını ülkelerine iade etmeyi planlıyor.

Endonezya'dan Japonya'ya kemik iadesi: 2. Dünya Savaşı'ndaki askerlere ait olduğu düşünülüyor

merkezli Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Biak Numfor bölgesinde Endonezyalı ve Japon yetkililerin yaptığı kazı çalışmasında insan kemikleri bulundu.

İkinci Savaşı'nda ölen 9 Japon askerine ait olduğu sanılan kemik kalıntılarının DNA testi için Cakarta'ya gönderildiği belirtildi.

Endonezyalı yetkililer, askerlere ait olduğunu düşündükleri kalıntıları, 'ya iade etmeyi planlıyor.

Japon İmparatorluğu, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942-1945 yıllarında ülkelerini işgal ettiği milyonlarca Endonezyalıyı zorla çalıştırmıştı.

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