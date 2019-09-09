Endonezya'nın başkenti Cakarta'da hava kirliliği, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyeye çıktı.
Hava Kalitesi İzleme Ağı'nın verilerine göre, dünya genelindeki 89 şehir arasında havası en kirli 5 kent Pekin, Lahor, Yeni Delhi, Çakarta ve Çin'in Hangcou kenti şeklinde sıralandı.
Cakarta'nın kirli havasından korunmak için maskeyle dolaşılması uyarısı yapan uzmanlar, solunum rahatsızlığı olan kişilerin kapalı mekanlarda durması tavsiyesinde bulundu.
Cakarta'da hava kirliliğine neden olarak aşırı trafik gösteriliyor.
Dünya Sağlık Örgütü yıl boyunca hava kirliliği ortalaması uluslararası standartların üstünde çıkan Cakarta'da bu duruma uzun süreli maruz kalmanın ciddi sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.