Endonezya'nın en aktif volkanı patladı

Endonezya'nın en aktif yanardağı olan Marapi Dağı, bugün faaliyete geçerek patladı. Yanardağ zirvesinden yaklaşık 1.6 kilometre yüksekliğe yoğun gri kül savururken rüzgarın etkisiyle kül bulutunun doğuya doğru hareket ettiği gözlemlendi.

Mevcut durumda 2. Seviye Alarm statüsünde tutulan 2 bin 891 metre yüksekliğindeki yanardağ için uzmanlar özellikle herhangi bir yağışla nehir yatakları boyunca oluşabilecek soğuk lav akıntısı riskine karşı uyarıda bulundu. Bölge halkına, kül düşmesi durumunda solunum yollarını korumak için maske kullanmaları tavsiye edilirken, kraterin 3 kilometrelik yarıçapındaki alana giriş yasağı getirildi.

Sumatra adasında yer alan Marapi, Endonezya'nın yoğun sismik ve volkanik faaliyetlerin yaşandığı "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Ülke yaklaşık 130 aktif yanardağa ev sahipliği yapıyor.