Enerji devinde "Rus ajanı" krizi: Üst düzey yönetici görevden alındı

Avusturya merkezli petrol, gaz ve kimya şirketi Österreichische Mineralölverwaltung'da (OMV) üst süzey bir yönetici, Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle görevden alındı.



Avusturya haber ajansı APA’nın aktardığına göre, söz konusu yönetici uzun süredir şirkette görev yapıyordu ve kısa süre önce Abu Dabi’deki iki OMV iştiraki arasında gerçekleşen 1 milyar euroluk birleşme sürecinde yer almıştı.



ÇOK SAYIDA BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Avusturya merkezli Profil dergisinin ortaya çıkardığı bilgilere göre, yönetici Viyana’da bir Rus diplomatla düzenli olarak buluşuyor ve şirkete dair iç bilgileri aktarıyordu. Yetkililerin evinde yaptığı aramada çok sayıda şirket içi belge ele geçirildi. Yönetici hakkında cezai soruşturma başlatıldı.



Avusturya Dışişleri Bakanlığı, gelişmeler üzerine Rusya’nın maslahatgüzarını çağırarak, diplomatın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Bakanlık, aksi halde söz konusu Rus yetkilinin istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edileceğini duyurdu.



OMV ise Reuters’a yaptığı açıklamada, yetkililerle tam iş birliği içinde olduklarını belirtti ancak “veri koruma gerekçesiyle” daha fazla yorum yapmadı.

SSCB İLE ANLAŞMA YAPAN İLK BATILI FİRMALARDANDI

Avrupa’nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan OMV, 1960’larda Sovyetler Birliği ile doğrudan doğalgaz anlaşması yapan ilk Batılı firmalardan biri olmuş, ancak Rusya ile yaptığı son kontratı planlanandan önce feshetmişti.