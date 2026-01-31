Enerji hatları çöktü, Kiev metrosu kapandı

KİEV'DE SU VE ULAŞIM DURDU

Kesintiler, başkent Kiev’de su temininin durmasına ve metro ağının tamamen kapatılmasına neden oldu. Günlük yaklaşık 800 bin yolcunun kullandığı metro sisteminin devre dışı kalması, kentte ulaşımı felç etti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, metro istasyonlarının elektrik verilene kadar sığınak olarak kullanılmaya devam edeceğini duyurdu.

ZELENSKİ: DURUM ACİL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaşananları “acil durum” olarak nitelendirdi. Telegram’dan açıklama yapan Zelenski, onarım ve dengeleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Öncelikli görev durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak.” dedi.

Söz konusu arıza, haftalardır süren yoğun Rus bombardımanı nedeniyle kırılgan hale gelen Ukrayna enerji altyapısı üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Kiev yönetimi, bu kışın şimdiye kadarki en zor dönem olduğunu, saldırıların sıfırın altındaki sıcaklıklarda milyonlarca insanı elektriksiz ve ısınmasız bıraktığını belirtiyor.