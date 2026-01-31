Enerji hatları çöktü, Kiev metrosu kapandı
31.01.2026 14:49
Kiev'deki elektrik kesintisi sırasında el feneriyle müze gezen insanlar görüntülendi.
Ukrayna’nın enerji şebekesinde yaşanan teknik arıza, başkent Kiev’de elektrik ve su kesintilerine yol açtı. Metro tamamen durdurulurken, yetkililer elektriğin birkaç saat içinde yeniden verileceğini açıkladı.
Ukrayna’nın enerji şebekesi, Moldova ve Romanya ile bağlantılı elektrik hatlarında yaşanan “teknik arıza” nedeniyle geniş çaplı kesintilerle karşı karşıya kaldı.
Ukrayna Enerji Bakanı Denys Shmygal, saat 10.42’de Romanya–Moldova arasındaki 400 kilovoltluk hat ile Ukrayna’nın batısı ve merkezini bağlayan 750 kilovoltluk hattın aynı anda devre dışı kaldığını açıkladı.
Shmygal, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, elektriğin birkaç saat içinde yeniden sağlanmasının beklendiğini belirtti.
Günlük yaklaşık 800 bin yolcunun kullandığı metro sistemin devre dışı kaldı.
KİEV'DE SU VE ULAŞIM DURDU
Kesintiler, başkent Kiev’de su temininin durmasına ve metro ağının tamamen kapatılmasına neden oldu. Günlük yaklaşık 800 bin yolcunun kullandığı metro sisteminin devre dışı kalması, kentte ulaşımı felç etti.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, metro istasyonlarının elektrik verilene kadar sığınak olarak kullanılmaya devam edeceğini duyurdu.
ZELENSKİ: DURUM ACİL
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaşananları “acil durum” olarak nitelendirdi. Telegram’dan açıklama yapan Zelenski, onarım ve dengeleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Öncelikli görev durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak.” dedi.
Söz konusu arıza, haftalardır süren yoğun Rus bombardımanı nedeniyle kırılgan hale gelen Ukrayna enerji altyapısı üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
Kiev yönetimi, bu kışın şimdiye kadarki en zor dönem olduğunu, saldırıların sıfırın altındaki sıcaklıklarda milyonlarca insanı elektriksiz ve ısınmasız bıraktığını belirtiyor.