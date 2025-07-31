Enerji içeceğinde alkol şoku: 6 eyaletten geri çağrıldı!

ABD’de High Noon markasına ait bazı içecek kutularının yanlış etiketlenerek piyasaya sürülmesi, beklenmedik bir geri çağırma sürecini tetikledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bazı “Celsius Astro Vibe Sparkling Blue Razz” enerji içeceği kutularının aslında votkalı seltzer içerdiğini ve bu ürünlerin Florida, New York, Ohio, Güney Karolina, Virginia ve Wisconsin’deki perakende noktalarına ulaştığını bildirdi.

Söz konusu ürünlerin, High Noon’un “Beach Variety” adlı alkol içeren içecek paketlerinin bir parçası olduğu ancak kutuların, ambalaj tedarikçisinin hatası nedeniyle Celsius enerji içeceği olarak etiketlendiği ortaya çıktı.

Böylece bazı kutular, görünüşte alkolsüz bir enerji içeceği izlenimi verirken aslında alkol içeriyordu.

ENERJİ İÇECEĞİ KUTULARINA DOLDURULDU

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, ambalaj tedarikçisi yanlışlıkla High Noon’a, Celsius markasına ait boş kutuları gönderdi. Üretim hattında bu kutular, fark edilmeden votkalı seltzer ile dolduruldu. Şirket, hatayı tespit ettikten sonra ilgili partiye ait tüm ürünleri gönüllü olarak geri çağırdı.

LOT KODLARINI KONTROL EDİN

FDA, tüketicilerin ellerindeki Celsius Astro Vibe enerji içeceklerini tüketmeden önce ürünün etkilenen üretim partisine ait olup olmadığını kontrol etmelerini öneriyor. Belirlenen lot kodlarına sahip ürünler kesinlikle tüketilmemeli, güvenli şekilde imha edilmeli. Geri çağırma sadece 21–23 Temmuz tarihleri arasında dağıtımı yapılan ürünleri kapsıyor.

"HENÜZ OLUMSUZ BİR SAĞLIK BİLDİRİMİ YOK

"High Noon firması, yaşanan etiketleme hatası nedeniyle şu ana kadar herhangi bir hastalık ya da olumsuz sağlık vakasının bildirilmediğini açıkladı. Ancak şirket, olası “istem dışı alkol tüketiminin” ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak geri çağırma kararını hızla uygulamaya koydu.

FDA ise farklı lot kodlarına sahip High Noon paketlerinin güvenli olduğunu ve geri çağırmadan etkilenmediğini belirtti.