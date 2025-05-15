Enerji içeceklerinde büyük tehlike: Kanser riskini artırıyor

ABD’nin New York eyaletinde yapılan yeni bir araştırma, enerji içeceklerinde yaygın olarak bulunan taurin adlı maddenin kan kanserini (lösemi) daha da agresif hale getirebileceğini ortaya koydu. İçeceklerde bulunan bu amino asidin, lösemi hücrelerini besleyerek hastalığın ilerlemesini hızlandırabileceği belirtildi.



University of Rochester bünyesindeki Wilmot Kanser Enstitüsü’nden bilim insanları, hem fareler hem de insan lösemi hücreleri üzerinde yürüttükleri deneylerde, taurinin kanser hücrelerinin büyümesini desteklediğini gözlemledi. Taurin, kemik iliğinde üretiliyor ve burada gelişen lösemi hücreleri tarafından tüketiliyor.



Araştırmada, lösemi hücrelerinin taurini kullandığında daha fazla enerji üretip bölündüğü ve çoğaldığı; bu sürecin glikoliz adı verilen bir metabolik yol üzerinden gerçekleştiği belirtildi. Böylece hastalık daha agresif hale geliyor.



TAURİN NEDİR?

Taurin, vücutta doğal olarak bulunan ve genellikle enflamasyonu azaltmak ya da kemoterapi yan etkilerini hafifletmek için takviye olarak önerilen bir amino asittir. Ancak çalışmayı yürüten ekip, özellikle kan kanseri hastalarının dışarıdan alınan taurin takviyeleri veya enerji içecekleri konusunda dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.