Rumlar, Kudüs’ten yansıyan fotoğraf karesinde Amerikan Dışışişleri Bakanı'nın da yer almasını “tarihi başarı” olarak niteliyor.



Ancak bir kesim Rum da bunu Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan’ın, bölgenin “büyük aktörleri” Amerika ve İsrail’in politikalarına boyun eğişin resmi olarak görüyor.



Rumların deneyimli gazetecisi Kostas Yennaris Amerika ve İsrail’in yer aldığı toplantıyı, “Küçük olanlar tercih yapamaz sadece takip eder. Tercihi büyük ve güçlü olanlar yapar” diye yorumluyor.



İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ev sahipliğinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in katılımıyla gerçekleşen zirve sonunda yayınlanan ortak bildiride, tarafların Doğu Akdeniz'deki enerji ve güvenlik konularında işbirliğini daha da güçlendirme kararlılığında oldukları vurgulandı.



Rumların Türk tarafının haklarını yok sayarak yürüttüğü sondaj faaliyetlerine tepki gösteren Türkiye’ye doğrudan atıfta bulunulmadı bildiride.



Ancak ortak açıklamada “Kötü niyetli dış müdahalelere karşı enerji bağımsızlığını ve güvenliğini savunmak için bölgesel işbirliğini artırma kararlılığındayız” denildi.



Ortak açıklamada Mike Pompeo’nun zirvedeki varlığı hatırlatıldı, “Amerika, İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimi tarafından kurulan üçlü mekanizmayı destekliyor, bölgesel işbirliğinin artmasının önemine işaret ediyor” denildi.



Zirve sonundaki fotoğrafta Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yer almasıyla “bu bölgesel işbirliğinde Amerikanın da desteğini aldık” mesajı verildi. Rum medyası bunu “Amerika’nın hayır duasını almayı başardılar” ifadeleriyle yorumladı.



Gelelim Kudüs’te gerçekleşen zirvenin perde arkasına…



Rum lider Amerikalı bakana, bölgede tek yanlı yürüttükleri sondaj faaliyetlerine tepki gösteren Türkiye’yi şikayet etti. Kıbrıs’ta çözüm konusunda Ankara’ya baskı yapılmasını istedi.



Amerikan Dışişleri bakanı Pompeo Rum lidere bunun mümkün olamayacağını, hatta Washington yönetiminin Kıbrıs konusunda Türkiye’ye yönelik arabuluculuk faaliyetinde dahi bulunmasının çok zor olduğunu söyledi.



Fotoğraf karesinde Pompeo yer aldı bu Amerikanın İsrail, Rum yönetimi ve Yunanistan’a desteği olarak yorumlanabilir.



Ancak enerji uzmanları, bölgedeki hidrokarbon kaynaklarında Türklerin de uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları bulunduğuna ve bölgede Rumların Türk parselleriyle çakışan sondaj sahaları olduğuna dikkat çekiyor.



Üçlü ittifak Türkiye’yi devre dışı bırakmak amacıyla 2 bin kilometre uzunluğunda 7 ila 10 milyar dolar arasında maliyeti bulunan bir boru hattı kurmayı planlıyor. Uzmanlar bu projenin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Projede başta yer alan İtalya, bundan vazgeçmiş görünüyor.



Oysa uzmanlar, bölgeden çıkarılacak doğalgazın sadece 65 kilometre mesafedeki Ceyhan boru hattı üzerinden Avrupa’ya sevkedilmesinin en akılcı ve en ekonomik yol olduğu görüşünde birleşiyorlar.