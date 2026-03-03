Enerji tedarikine bir darbe daha. Katar'ın ardından Irak da üretimi durdurdu

İran'ın, ABD ve İsrail’in ortak saldırıları sonrası uluslararası taşımacılıkta stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurması dünya enerji güvenliğinde büyük bir dalgalanmaya neden oldu.



Katar'ın dünyanın en büyük LNG ihracat tesisi olan Ras Laffan'daki üretimini durdurmasının ardından bu kez de Irak benzer bir karara imza attı.

Irak Petrol Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle Basra’daki Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurma kararı aldı.

Irak Petrol Bakanlığından, güneydeki Rumeyle petrol sahası kurumuna gönderilen yazıda, uluslararası siyasi olaylar ve son derece tehlikeli gelişmeler sonucunda, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle de uluslararası deniz trafiğinin aksadığı ve petrol tankerlerinin Körfez havzasına girmekten vazgeçtiği ifade edildi.

Bu durumun, Irak'ın güney limanlarında tanker sıkıntısına yol açtığı ve bazı terminal tesislerinde ihracatın azalmasına ve yüklemenin durmasına neden olduğu kaydedilerek, ayrıca depolardaki petrol stok seviyesinin kritik düzeylere yükselmesine sebep olduğu belirtildi.

Yazıda, "Bu nedenle, Güney Rumeyle sahasından üretim ve pompalamanın %100 oranında azaltılması rica olunur" ifadesine yer verildi.

Irak'ın en büyük petrol sahalarından olan Basra'daki Rumeyle sahasından günlük yaklaşık 1 buçuk milyon varil (ülke üretiminin üçte biri) petrol üretildiği biliniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI, PETROL VE LNG ÜRETİMİNİ DÜNYA PAZARLARINA BAĞLIYOR

Basra Körfezi'nin ağzındaki Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve Katar gibi büyük üreticilerin petrol ve LNG ihracatı büyük ölçüde bu hatta bağlıyken, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi büyük Asya ekonomileri de enerji ithalatlarının önemli kısmını bu hattan sağlıyor. Avrupa için de LNG tedariki açısından Hürmüz önemli bir yer tutuyor.

İran açısından Hürmüz Boğazı'nın önemli bir jeopolitik koz olarak görülmesi, boğazı küresel ticaret ve güvenlik gündeminin merkezinde tutuyor. Dünya ekonomisinin enerji akışını belirleyen kilit bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler uluslararası taşımacılıkta önemli sorunların kapısını araladı.

Petrol ve LNG fiyatlarının artması, bekleme süresinin uzamasıyla birlikte tedarik zincirindeki gecikmeler ile navlun ve sigorta maliyetlerindeki yükseliş küresel piyasaları derinden etkiliyor.