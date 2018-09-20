Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin üyesi, devlet bakanı Babul Supriyo'nun, Batı Bengal'de engelliler yararına düzenlenen bir etkinlikte sarfettiği sözler ülke çapında tepkiye neden oldu.
Dinleyiciler arasındaki bir kişinin kendisini rahatsız etmesi üzerine Supriyo, "Bacaklarını kırıp sana koltuk değneği verebilirim" dedi. Bakan korumalarına da 'bu kişinin hareket etmesi halinde bacağını kırmaları' talimatı verdi.
Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda Hintli bakanın istifasını istedi.