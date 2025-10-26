Enkaz altında zamana karşı yarış: Hamas yeni bölgelere giriyor
ABD Başkanı Trump, Gazze için 48 saate işaret ederken, Hamas bazı İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak amacıyla yeni bölgelere giriyor.
İsrail Gazze'de ateşkesi ihlâl etmeye devam ederken Hamas, rehinelerle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, Gazze Şeridi'nde bazı İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak amacıyla yeni bölgelere girileceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan dün yaptığı paylaşımda, Hamas'ın, aralarında iki ABD'linin de bulunduğu esir cenazelerini, "hızla iade etmeye başlaması gerektiğini" söylemişti.
Hayye, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, savaşı yeniden başlatması için İsrail'e bir bahane sunmayacaklarını belirterek, "Ateşkesin ardından 72 saat içinde 20 İsrailli esiri teslim ettik" dedi.
REHİNE TAKASINDA SON DURUM
Hamas, canlı rehinelerin ardından cenazeleri de teslim etmeye başladı. Sayıları 28 olduğu sanılan rehine cesetlerinden dördü ilk gün teslim edildi. Bu sayı 18 Ekim'de 10'a çıktı.
Ancak Hamas, Gazze'deki yıkıntıların içinde cansız bedenleri bulmanın zorluğuna dikkat çekiyor. Son olarak İsrail, Mısır'dan bir ekibin, kurtarma çalışmalarına yardım etmesi için Gazze Şeridi'ne girmesine izin verdi.
İsrail cezaevlerinden yaklaşık 2 bin Filistinli tutuklu ve hükümlü, esir takası kapsamında serbest bırakıldı. 195 Filistinlinin cenazesi de teslim edildi. Bu cenazelerden bazılarının tanınmayacak halde olduğu bildirildi. Bazılarında işkence izleri de tespit edildi.
TRUMP 48 SAAT VERDİ
Trump, dün yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da "çok büyük ve kalıcı" barışın yüksek bir ihtimal olduğunu vurgulayarak, Hamas'ın esir cenazelerini iade etmemesi durumunda üçüncü ülkelerin harekete geçeceğini ifade etti.
Hamas'ın tünellerinde bulunan bazı esir cenazelerine ulaşmanın zor olduğunu kabul eden Trump, "Belki de silahsızlandırılmalarıyla ilgilidir" diye konuştu.
Ateşkes sürecinde, "her iki tarafın da adil muamele göreceğine" dair verdiği sözü hatırlatan ABD Başkanı, bunun ancak tarafların "yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçerli olacağına" dikkat çekti. Trump, paylaşımının sonunda, "Bakalım önümüzdeki 48 saat içinde neler yapacaklar. Bunu yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı.
"ABD'NİN MÜDAHALE ETMESİNE GEREK YOK"
Öte yandan Trump, ABD ve Katar arasındaki güvenlik görüşmeleri ile bölgede görev yapması beklenen uluslararası istikrar gücüne ilişkin de konuştu.
Asya turuna giderken mola verdiği Katar'da uçakta gazetecilere konuşan ABD Başkanı "Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD’nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor" dedi.
Trump şöyle devam etti: "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye de bu sürece dahil. Endonezya da, Ürdün de, Mısır da. Bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dahil."
"İSTİKRAR GÜCÜ EN YAKIN ZAMANDA GÖREVE BAŞLAYACAK"
Trump, bölgedeki istikrar gücünün ne zaman göreve başlayacağına ilişkin sorulara ise "En yakın zamanda. Size detay veremem, şu an çalışmalar sürüyor. Hatta şu an liderler seçiliyor. Ortadoğu’da barış olacak, gerçek barış budur. Böyle bir şey uzun zamandır yaşanmadı" şeklinde yanıt verdi.