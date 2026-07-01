Enkaz altından 6 gün sonra mucize kurtuluş. 2 yaşındaki çocuk tedavi altında

Venezuela Devlet Başkan Vekili Delcy Rodriguez, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Klieber Moran’ın La Guaira eyaletindeki Los Corales Garden 1 binasının enkazından Ürdünlü ekipler tarafından çıkarıldığını belirtti. Moran’ın enkaz altında 6 gün geçirdiği bildirildi.

Venezuela, geçen çarşamba günü bir dakikadan kısa arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremler çok sayıda binanın yıkılmasına ve binlerce kişinin enkaz altında kalmasına neden oldu.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez çocuğun 2 yaşında olduğunu ifade etti. Açıklamada, çocuğun kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındığı kaydedildi.

Jorge Rodriguez, televizyonda yaptığı konuşmada, “Enkaz altında hayatta kalan insanları bulmaya devam etme umuduna sarılmalıyız. Bu sabah erken saatlerde 2 yaşındaki bir erkek çocuk kurtarıldı ve şu anda Caracas’taki bir sağlık merkezinde tedavi görüyor.” dedi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, UNICEF tarafından gönderilen 47 tonluk insani yardım malzemesinin salı günü Venezuela’ya ulaştığını açıkladı. Dujarric, ekipmanların ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere destek sağlayacağını belirtti.

Yardım sevkiyatında acil tıbbi müdahaleler için sağlık kitleri, güvenli doğum, yenidoğan bakımı, hastalıkların önlenmesi ve tedaviye yönelik malzemelerin bulunduğu bildirildi.