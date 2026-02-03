Entegrasyon genişliyor, Suriye güçleri Kamışlı'da

Suriye'de Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında imzalanan mutabakat kapsamında bölgedeki güçlerin entegrasyon süreci devam ediyor. Aylar süren gerilimler ve aralıklı çatışmaların ardından, Suriye güçleri, YPG/SDG işgalindeki yerlere girerek entegrasyonu sağlıyor.



Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, örgütün işgali altındaki Haseke’nin Kamışlı ilçesine giriş yaptı.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDI



Yaklaşık 20 askeri araçtan ve 100 güvenlik mensubundan oluşan konvoy, bölge halkının sevinç gösterileriyle karşılandı.



Anlaşmaya göre Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgeler de dahil olmak üzere "Suriye topraklarının birleştirmesi", devam eden ateşkesi korumayı ve SDG güçlerinin ve idari kurumlarının “aşamalı entegrasyonu” amaçlanıyor.

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, dün Haseke kent merkezine ve Halep’in Aynularap ilçesine bağlı Şuyuk köyüne girmişti.



ABD, Suriye'nin yeni hükümetiyle yakınlaşmış ve son zamanlarda terör örgütü SDG ile olan ittifakının amacının büyük ölçüde sona erdiğini söylemişti.

Şam yönetimi SDG ile entegrasyonu sağlarken ülkenin güneyindeki Dürzi çoğunluklu Süveyda vilayeti şimdilik fiilen hükümet kontrolünün dışında kalacak.