"Entelektüel Hırsız" kitap okurken yakalandı!

İtalya'nın başkenti Roma'da hırsızlık yapmak için bir eve giren kişi kitap okumaya dalınca ev sahibinin ihbarıyla yakalandı. Kitabın yazarı Giovanni Nucci İtalyan basınına yaptığı açıklamada kitabını hırsıza ulaştırmak istediğini vurguladı.

"Entelektüel Hırsız" kitap okurken yakalandı!

'nın Prati semtindeki bir evde 20 Ağustos'ta yaşanan girişimi, İtalyan basınına "Entelektüel Hırsız" başlıklarıyla yansıdı.

Bir kişinin, hırsızlık için girdiği evde ev sahibinin yatak odasında gördüğü bir kitaba takıldığı ve yatağın üzerinde kitabı okumaya başladıktan kısa süre sonra durumu fark eden 71 yaşındaki ev sahibinin ihbarıyla eve gelen güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Hırsızın yakalanmasını sağlayan kitabın Giovanni Nucci'nin geçen yıl yazdığı, Homeros'un İlyada destanını konu alan "Gli Dei Alle Sei" isimli eser olduğu belirtildi.

38 yaşındaki hırsızın polisteki ifadesinde hırsızlık yaptığını reddederek, "Bir randevum vardı ve beklerken manzaraya bakmak için apartman terasına çıktım. Sonra aşağıdaki verandaya düştüm. Orayı pansiyon sanıyordum. Düşmenin şokundan kurtulmayı beklerken kitabı fark ettim ve beni çok etkiledi." dediği aktarıldı.

Hırsızın bu ifadesine karşın yakalandığı sırada yanındaki çantasından bazı tasarım ürünü kıyafetlerin çıktığı, bunların da başka bir yerden çaldığı ürünler olduğu, bunun da hırsızlığın ispatı sayıldığı aktarıldı.

KİTABI ONA ULAŞTIRMAK İSTİYORUM 

Olay basınında dikkat çekince gazeteciler kitabın yazarına ulaştılar. Giovanni Nucci yerel medyaya yaptığı açıklamada 'Ama bu harika bir şey' dedi ve ekledi.

Yakalanan kişiyi bulmak ve kitabı ona ulaştırmak istediğini belirten yazar "Kitabı bitiremeden tutuklanmış olacak. Kitabı bitirebilmesini istiyorum. Bu sıradışı bir olay ama aynı zamanda içinde insanlık da barındırıyor” dedi.

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