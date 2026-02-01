Epstein belgelerinde adı geçen danışman istifa etti

Jeffrey Epstein skandalında yeni dosyalar yayınlanırken, dosyalarda ismi geçen bir devlet adamı istifa etti. Slovakya ulusal güvenlik danışmanı Miroslav Lajcak görevinden istifa etti.

Eski Dışişleri bakanı ve AB'nin Balkanlar özel temsilcisi de olan Lajcak, hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile geçmişteki iletişimine dair belgelerin yayınlanmasının ardından istifasını Başbakan Robert Fico'ya sundu. Fico, Facebook'ta paylaşılan bir videoda, Lajcak'ın danışmanlık görevinden ayrılma teklifini kabul ettiğini duyurdu. Ayrıca, Lajcak'ın belgelerin medyada yer almasının ardından işbirliğini sonlandırmayı kendisinin önerdiğini de ekledi.

Konu, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Epstein ile ilgili çok sayıda dosyanın yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Belgelerde, daha önce Slovakya Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış olan Lajcak da dahil olmak üzere çok sayıda kamu figürüne atıfta bulunuluyordu.

Lajcak, skandal ortaya çıkıp kendi adı da belgelerde yer alınca başlangıçta herhangi bir bağlantıyı reddetmiş ve adının mesajlarda nasıl yer alabileceğini anlamadığını söylemişti.

Ancak hem muhalefet hem de koalisyon milletvekillerinden Lajcak'a yapılan istifa çağrıları karşısında eski bakan görevinden istifa etti. Lajcak bu adımın, kendisinin herhangi bir suç veya etik dışı davranışından kaynaklanmadığını öne sürdü, “ancak Fico'nun hükümetin kararlarıyla ilgisi olmayan bir konuda siyasi sonuçlarla karşılaşmasını önlemek” amacıyla atıldığını belirtti.

Slovakya Başbakanı Fico, video açıklamasında Lajcak'ı deneyimli bir diplomat olarak nitelendirdi ve ayrılışının dış politikada uzmanlık kaybı olduğunu söyledi. Ayrıca, istifanın öneminin abartıldığını belirterek, medyanın olayı ele alış biçimini eleştirdi.