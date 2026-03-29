Epstein belgelerinde mankenlik ajansı detayı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinde yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bir mankenlik ajansı temsilcisi Ramsey Elkholy'nin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutukluyken 2019'da hücresinde ölen milyarder Jeffrey Epstein ile 2009-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği yüzlerce e-posta yazışması dikkatleri çekti.

Elkholy'nin Epstein'e 18 yaşındaki kadınlar dahil çeşitli modelleri fiziksel özellikleri ve cinselliğe yaklaşımlarıyla tanıttığı, moda dünyasındaki ünlülerle bağlantılar üzerinden görüşmeler ayarladığı ve bazı modellerle "cinsel ilişkiye girmesi" yönünde ısrarcı ifadeler kullandığı görüldü.

Yazışmaların detaylarında Elkholy'nin, Epstein'in genç kadınlara yönelik ilgisinin farkında olduğuna işaret eden "Senin için biraz büyük olabilir" şeklindeki yorumları ve maddi sıkıntı yaşayan kadınlarla birlikte olması için Epstein'e yaptığı telkinler dikkat çekti.

Ortaya çıkan bu ifadelere ilişkin BBC'ye açıklama yapan Ramsey Elkholy, kullandığı ifaderlerden pişmanlık duyduğunu kabul ederken, Epstein'in kadınlara yönelik gerçekleştirdiği istismarlardan haberdar olmadığını öne sürerek kendisini savundu.

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde ölü bulunmuş, dava dosyalarında Donald Trump, Bill Clinton ve Prens Andrew gibi dünya çapında birçok ünlü ismin adı geçmişti.