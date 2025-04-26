Epstein davasının kilit isimlerindendi: Virginia Giuffre intihar etti

Ailesi, Virginia Giuffre’nin intihar ederek hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD’li pedofili milyarder Jeffrey Epstein ve İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew’u cinsel istismarla suçlayan Giuffre, 41 yaşındaydı.



Giuffre, ABD’de tutulduğu hapishanede ölen Epstein ile suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’e yönelttiği suçlamalarla gündeme gelmişti. Giuffre, iki ismin kendisini henüz 17 ve 18 yaşındayken aralarında Prens Andrew’un da olduğu erkeklerle birlikte olmak için “dünyanın çeşitli yerlerine götürdüğünü” söylemiş, Andrew ise bu iddiaları reddetmişti.



“İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ DEĞİL”



BBC’nin haberine göre, Virginia Giuffre’nin yakınları, dün yaptıkları açıklamada kadının “cinsel istismara karşı mücadelede yılmaz bir savaşçı” olduğunu ve “istismarın yükünün katlanılmaz bir hâl aldığını” belirtti. Açıklamada, “Ömrü boyunca cinsel istismar ve seks ticareti mağduru olduktan sonra intihar ederek hayatını kaybetti” denildi. Üç çocuk annesi kadını “hayatta kalan pek çok kişiyi yükselten bir ışık” olarak tarif eden yakınları, Giuffre’nin cuma günü Batı Avustralya’daki çiftliğinde yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.



Batı Avustralya polisinden yapılan açıklamada da cuma gecesi Neergabby bölgesindeki evden bir ihbar aldıkları ve Giuffre’nin bilinci kapalı bir şekilde bulunduğu belirtildi. Polis, ölümün soruşturulduğunu, ilk belirlemelere göre ölümünün şüpheli olmadığını belirtti.



“4 GÜN ÖMRÜM KALDI” DEMİŞTİ



ABD'de pek çok ünlü isimle bağlantısı bulunan "pedofili" milyarder Jeffrey Epstein davasının kilit isimlerinden ve İngiltere Prensi Andrew'la cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını iddia eden Virginia Giuffre, yakın zaman önce trafik kazası geçirdiğini açıklamıştı. Giuffre, mart ayı sonunda Instagram’da yaptığı paylaşımda, bir okul otobüsüyle geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve böbrek yetmezliği nedeniyle dört günlük ömrü kaldığını söylemişti.



ABD’de doğan Giuffre, North Perth bölgesinde eşi Robert ve çocuklarıyla birlikte yaşıyordu. Basına yansıyan haberlerde çiftin 22 yıllık evliliklerinin ardından ayrıldığı iddia edilmişti.



Giuffre, aralarında Epstein ve Andrew’un da olduğu isimlere cinsel saldırı suçlamasında bulunduktan sonra cinsel suçlara karşı kampanya yürütmüştü. Giuffre’nin iddiasına göre, Epstein ve Maxwell, kendisini 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlamıştı.

Suçlamaları reddeden Andrew ve Giuffre, 2022 yılında mahkeme dışı bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşma kapsamında bir açıklama yayınlayan Andrew, Epstein ile bağlantısından pişman olduğunu söylemiş ancak eylemleri dolayısıyla herhangi bir sorumluluk üstlenmemiş ya da özür dilememişti. Epstein de iddiaya göre, 2019 yılında tutulduğu hapishanede intihar ederek öldü. Maxwell ise ABD’de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.