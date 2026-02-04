Epstein dosyaları: Eski eşi Bill Gates'in soruları yanıtlaması gerektiğini söyledi, geçmişte çektiği acılardan söz etti

Melinda Gates, dün NPR'ın Wild Card podcast'inde sorulara yanıt verdi. Gates, iddiaların kendisine teknoloji deviyle olan evliliğindeki "çok, çok acı verici" zamanları hatırlattığını söyledi.

Melinda Gates, "Orada hâlâ ne gibi sorular varsa -ki bunların hepsini bilmeye bile başlayamam- o sorular o insanlara ve hatta eski kocama sorulmalı. Bu konulardan onlar sorumlu, ben değil."﻿ dedi.

Melinda Gates, Epstein'ın kurbanları için adaletin sağlanmasını umduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Kendi üzüntümü bir kenara bırakıp o genç kızlara bakıyorum ve 'Tanrım, bu kızların başına nasıl geldi?' diyorum," dedi. "En azından ben hayatta yoluma devam edebildim ve umarım o kadınlar için de bir nebze adalet sağlanır."

Bill Gates'in bir sözcüsü NPR'e açıklama yaparken, "Bu iddialar kesinlikle saçma ve tamamen yanlış. Bu belgelerin gösterdiği tek şey, Epstein'ın Gates ile devam eden bir ilişkisinin olmamasından duyduğu hayal kırıklığı ve onu tuzağa düşürmek ve karalamak için ne kadar ileri gidebileceğidir." iddiasında bulundu.

Epstein, e-postalarında Bill Gates'in kendisine evli kadınlarla gizli buluşmalar ayarlaması ve "Rus kızlarla cinsel ilişkiden" bulaşan cinsel yolla bulaşan bir hastalığı tedavi etmek için ilaç temin etmesi amacıyla geldiğini yazdı.

Epstein ayrıca Bill Gates'in o cinsel yolla bulaşan hastalık ilacını gizlice Melinda French Gates'e vermeye çalıştığını da iddia etti.

Epstein'ın öfkeli bir e-postasında şu ifadeler yer alıyordu: "Üstelik bir de üstüne üstlük, cinsel yolla bulaşan hastalığınızla ilgili e-postaları, Melinda'ya gizlice verebileceğiniz antibiyotikleri temin etme talebinizi ve cinsel organınızın tarifini silmemi rica ediyorsunuz."

Perşembe günü tamamı yayınlanacak olan NPR ile yaptığı röportajda French Gates, son belge selinin kendisini "inanılmaz bir üzüntüye" boğduğunu ve evliliğinde yaşadığı zorlukları hatırlattığını söyledi.

Gates çifti 2021'de boşanacaklarını duyurdu ve büyük bir serveti paylaştılar.