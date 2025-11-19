Epstein dosyalarında adı geçiyordu: Eski ABD Hazine Bakanı Summers tüm koltuklarını bırakıyor

Eski ABD Hazine Bakanı ve Harvard Üniversitesi’nin eski başkanı Larry Summers, fuhuş ve çocuk istismarı hükümlüsü Jeffrey Epstein ile yıllara yayılan yakın ilişkisini belgeleyen yazışmaların ortaya çıkmasının ardından OpenAI yönetim kurulundan istifa etti.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu tarafından geçen hafta yayımlanan binlerce sayfalık dosya, Summers’ın Epstein ile 2019 yılına kadar süren samimi diyaloğunu gözler önüne serdi.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI ve Summers’ın ofisi, bugün yaptıkları açıklamada istifa kararını doğruladı.

Summers, şirketin yönetim kuruluna Kasım 2023’te, CEO Sam Altman’ın görevden alınıp geri getirilmesi sürecinde istikrarı sağlamak amacıyla katılmıştı.

OpenAI yönetim kurulu, yayımladığı açıklamada, "Larry, OpenAI Yönetim Kurulu’ndan istifa etme kararı aldı ve biz de bu karara saygı duyuyoruz. Kurula getirdiği bakış açısı ve katkıları için kendisine minnettarız" ifadelerini kullandı.

Summers ise sözcüsü Kelly Friendly aracılığıyla yaptığı açıklamada, kamuoyundaki görevlerinden geri çekilme kararı doğrultusunda OpenAI’daki koltuğunu bıraktığını belirtti.

Eski bakan, şirketin potansiyeli konusunda heyecan duyduğunu ve ilerleyişini takip edeceğini kaydetti.

HARVARD ESKİ DEFTERLERİ AÇIYOR

Belgelerin yayımlanmasının hemen ardından Harvard Üniversitesi, kampüs gazetesi The Harvard Crimson aracılığıyla yeni bir inceleme süreci başlattığını duyurdu.

Üniversite sözcüsü Jonathan Swain, yeni yayımlanan Epstein belgelerinde adı geçen Harvard mensuplarına ilişkin bilgilerin gözden geçirildiğini ve hangi adımların atılması gerektiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Soruşturma, yalnızca Summers’ı değil, belgelerde adı geçen eşi ve yaklaşık on iki eski veya mevcut Harvard mensubunu da kapsayacak.

İnceleme, Summers ve Epstein arasında kadınlar, politika ve Harvard ile ilgili girişimler üzerine yapılan yüzlerce mesajlaşmayı mercek altına alacak.

Summers, şu anda üniversitede profesör olarak görev yapıyor ve Mossavar-Rahmani İş ve Yönetim Merkezi’nin direktörlüğünü yürütüyor.

E-POSTALARDA NELER VARDI?

Ortaya çıkan belgeler Summers’ın Epstein ile ilişkisinin, milyarderin 2008 yılında reşit olmayan bir kızı fuhşa teşvik etmekten suçlu bulunmasından çok sonra da devam ettiğini gösterdi.

İkili arasındaki yazışmalar, Epstein’in seks ticareti suçlamasıyla tutuklanmasından bir gün öncesine, 5 Temmuz 2019’a kadar sürdü.

Bir e-postada Epstein, 2018 yılında kendisini Summers’ın "sağ kolu" olarak tanımlıyor.

Yazışmalarda Summers’ın, hüküm giymiş cinsel suçludan ilişki tavsiyeleri istediği ve ikilinin "tehlike" olarak kodladıkları bir kadınla "yatay konuma geçme" (getting horizontal) ihtimali üzerine konuştukları görülüyor.

Mart 2019 tarihli bir yazışmada Summers, bir kadınla etkileşimini Epstein’e aktararak, "Ne yapıyorsun dedim. 'Meşgulüm' dedi. Ben de 'çok nazlısın' dedim" ifadelerini kullandı.

Yazım ve dilbilgisi hatalarıyla bilinen Epstein ise buna, "İyi tepki vermişsin... Sinirlenmek önemsemeyi gösterir, sızlanmamak güç gösterir" yanıtını verdi.

Aynı seride Epstein, Summers’a kadına göndermesi için bir mesaj metni de dikte etti.

MEDYA VE DÜŞÜNCE KURULUŞLARI DA PEŞ PEŞE SUMMERS'I REDDEDİYOR

Skandalın büyümesiyle birlikte medya ve düşünce kuruluşları Summers ile aralarına mesafe koymaya başladı.

The New York Times Medya İlişkileri İcra Direktörü Charlie Stadtlander, dün yaptığı açıklamada, Summers’ın bu yılın oca kayında başlayan bir yıllık sözleşmeli yazar statüsünün yenilenmeyeceğini duyurdu.

Benzer şekilde, sol eğilimli düşünce kuruluşu Center for American Progress, The Guardian’a yaptığı açıklamada Summers’ın "seçkin kıdemli üye" pozisyonunun sona erdiğini bildirdi.

Yale Üniversitesi bünyesindeki Budget Lab sözcüsü de Summers’ın artık organizasyonun danışma grubunda yer almadığını teyit etti.

Eski Hazine Bakanı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "en yakınındaki insanlarla ilişkilerini onarmak ve güveni yeniden inşa etmek" amacıyla kamuoyundaki taahhütlerinden geri çekileceğini duyurmuştu.

Summers, "Eylemlerimden derin utanç duyuyorum ve bunların yarattığı acının farkındayım. Bay Epstein ile iletişimimi sürdürme konusundaki yanlış kararımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" demişti.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.