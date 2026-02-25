Epstein dosyalarında FBI boşluğu. "Trump'la ilgili ifadeler kayıp"

ABD’de pedofili milyarder Jeffrey Epstein ’a yönelik soruşturmaya ilişkin kamuoyuna açılan milyonlarca sayfalık dosyada, çok sayıda FBI kaydının yer almadığı öne sürüldü.

CNN’in incelemesine göre, yaklaşık 325 FBI tanık kaydından 90’dan fazlası yani listenin dörtte birinden fazlası belgeler arasında görünmüyor.

Eksik olduğu belirtilen kayıtlar arasında, Epstein tarafından yaklaşık 13 yaşından itibaren defalarca istismar edildiğini söyleyen ve ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ı cinsel saldırıyla suçlayan bir kadına ilişkin üç ayrı görüşme tutanağı da bulunuyor.

ADALET BAKANLIĞI: HİÇBİR BELGE SİLİNMEDİ

Adalet Bakanlığı Sözcüsü, Epstein dosyalarından herhangi bir kaydın silindiğini reddederek, yasaya uygun şekilde hareket edildiğini savundu.

Yetkililer, bazı belgelerin seri numaralarının karartılmış olabileceğini ya da dosyaların başka bölümlerinde yer alabileceğini ifade etti.

MAĞDURLAR KENDİ İFADELERİNİ BULAMADI

Epstein mağdurlarından bazıları, son haftalarda Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde kendi FBI ifadelerini aradıklarını ancak herhangi bir kayda ulaşamadıklarını dile getirdi.

Epstein tarafından 22 yaşındayken istismar edildiğini söyleyen Jess Michaels, “Hepimiz mağdur ifadelerimizi arıyoruz” dedi. Ağır şekilde karartılmış ya da eksik görüşme raporlarının, “Adalet Bakanlığı’nın ülke genelini yanıltmaya çalıştığını” düşündürdüğünü savundu.

KRİTİK “302 BELGELERİ” NEDEN ÖNEMLİ?

Yayınlanan 3 milyondan fazla sayfa arasında, savcıların Epstein’ın iş ortağı Ghislaine Maxwell’in 2021’deki seks ticareti davası öncesinde savunma avukatlarına sunduğu belgeler de bulunuyor. Bu belgeler arasında, FBI’ın tanık görüşmelerini belgelediği ve “302” olarak bilinen yüzlerce tutanak yer alıyor.

Uzmanlar, eksik olduğu belirtilen 302 belgelerinin, FBI’ın Epstein ve Maxwell hakkındaki yıllar süren soruşturmasını anlamak açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe, bu belgeler için “Soruşturmayı oluşturan en temel ve en önemli yapı taşlarıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'A YÖNELİK İDDİALAR

Eksik olduğu belirtilen bazı 302 belgelerinin, Trump’ı cinsel saldırıyla suçlayan bir tanığa ait olduğu öne sürüldü.

Dosyalara göre söz konusu kadın, Epstein’ın 2019’daki tutuklanmasından birkaç gün sonra FBI’ın ihbar hattını arayarak mağdur olduğunu bildirdi. İki hafta sonra avukatının ofisinde FBI tarafından ifadesi alındı.

Kadın, Epstein’ın Güney Carolina’da kaldığı bir evde, çocuk bakıcılığı ilanına yanıt vermesinin ardından yaklaşık 13 yaşından itibaren kendisini defalarca istismar ettiğini söyledi. İfade sırasında, bir arkadaşının kendisine gönderdiği Trump ve Epstein’ın birlikte çekilmiş bilinen bir fotoğrafını ajanlara gösterdiği ve avukatının, “tanınmış kişileri suçlamaktan endişe duyduğunu” belirttiği aktarıldı.

CİNSEL İLİŞKİ VE ŞİDDET İDDİASI

Delil listesinde aynı mağdura ilişkin Ağustos ve Ekim 2019 tarihli üç ek 302 belgesi ile üç ayrı “görüşme notu” daha yer alıyor. Ancak bu belgeler, yayınlanan dosyalar arasında görünmüyor.

Bazı karartılmış belgelerde ise, Epstein’la bağlantılı “önemli isimler” arasında yer aldığı belirtilen bir kadının, Trump’ın kendisini cinsel ilişkiye zorladığı ve başına vurduğu iddiasına yer verildiği bildirildi.

FBI’ın kadının iddialarına ilişkin soruşturmasının nasıl sonuçlandığı belirsizliğini koruyor. Dosyalarda yer alan bir e-postada, “Trump tarafından istismar edildiğini iddia eden bir mağdurun sonrasında iş birliği yapmayı reddettiği” ifade edildi. Ancak bunun aynı kişi olup olmadığı netlik kazanmadı.