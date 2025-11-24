Epstein dosyalarında Mossad ayrıntısı

Dünyayı sarsan Epstein davasında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

ABD'li Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki dosyaların kamuoyuna açıklanmasının, İsrail ve ABD istihbarat birimleri tarafından etkilendiğini söyledi.

Massie, verdiği röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin belgelerin yayımlanması sürecini etkileyip etkilemediği sorusunu yanıtladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Massie bu soruya "Bence Epstein dosyasının açıklanmasını İsrail etkiliyor çünkü İsrail istihbaratı ve bizim Merkezi İstihbarat Teşkilatımız (CIA) Epstein ile bağlantılıydı." şeklinde cevap verdi.

"KARŞILIĞINDA BAZI İYİLİKLER ELDE EDİYOR"

Epstein'e dair tüm bilgilerin ortaya çıkmasının "hem ABD istihbaratı hem de İsrail'in istihbarat kurumları için utanç verici olacağını" söyleyen Massie, Epstein'in İsrail istihbarat servisi Mossad için çalışıp çalışmadığına ilişkin iddialar konusunda ise "(Epstein) Onun, Mossad'a yardım ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Massie, Epstein'in politikacılar hakkında şantaj amacıyla bilgi toplayıp toplamadığına ilişkin söylemler hakkında, Epstein'in "müşterilerine istediklerini sağlayan biri olduğunu ve insanlara kadın temin ederek karşılığında bazı iyilikler elde ediyor olabileceğini" belirtti.

EPSTEIN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

“HERKES AYNI ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYOR”

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.