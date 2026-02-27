Epstein dosyalarında sıra başkanlarda. Bill Clinton ifade verecek

FOTOĞRAFLAR VE DOSYALAR

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan milyonlarca sayfalık dosyada, Bill Clinton’a ait daha önce görülmemiş fotoğraflar da yer aldı.

Fotoğraflardan birinde eski başkanın bir jakuzide uzanır halde olduğu, görüntünün bir bölümünün siyah bir blokla kapatıldığı görüldü. Bir başka fotoğrafta ise Clinton’ın, Epstein’ın yakın çalışma arkadaşı Ghislaine Maxwell olduğu belirtilen koyu saçlı bir kadınla birlikte yüzerken görüntülendiği aktarıldı.

Clinton, 2000’li yılların başında Clinton Vakfı’yla bağlantılı insani çalışmalar kapsamında Epstein’ın özel uçağıyla birkaç kez seyahat ettiğini kabul etmiş, ancak Epstein’ın Karayipler’deki özel adasına hiç gitmediğini söylemişti.