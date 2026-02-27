Epstein dosyalarında sıra başkanlarda. Bill Clinton ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nde ifade verecek.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle bugün Kongre’de sorgulanacak.
Clinton’ın adı, ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein soruşturmasına ilişkin yayınladığı son dosyalarda sıkça geçiyor. Ancak belgelerde isminin yer almasının herhangi bir suç isnadı anlamına gelmediği vurgulanıyor.
Eski başkan, 2008’de reşit olmayan kızlara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyen Epstein ile bağlarını bu tarihten çok önce kopardığını savunuyor.
HILLARY CLINTON'DAN TRUMP'A ÇAĞRI
Bill Clinton’dan bir gün önce ifade veren eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Başkan Donald Trump’ın da komite önünde yeminli ifade vermesi gerektiğini söyledi.
Açılış konuşmasında, “Eğer bu komite Epstein’ın suçlarıyla ilgili gerçeği öğrenmekte ciddiyse, dosyalarda on binlerce kez adı geçen Trump’a doğrudan yemin altında soru sormalıdır.” ifadelerini kullandı.
İfadeler kapalı kapılar ardında alınırken, Clinton çifti oturumların kamuya açık ve televizyondan yayınlanmasını talep etmişti. Bill Clinton, süreci “göstermelik bir mahkeme”ye benzetmişti.
Fotoğraflardan birinde eski başkanın bir jakuzide uzanır halde olduğu, görüntünün bir bölümünün siyah bir blokla kapatıldığı görüldü.
FOTOĞRAFLAR VE DOSYALAR
Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan milyonlarca sayfalık dosyada, Bill Clinton’a ait daha önce görülmemiş fotoğraflar da yer aldı.
Fotoğraflardan birinde eski başkanın bir jakuzide uzanır halde olduğu, görüntünün bir bölümünün siyah bir blokla kapatıldığı görüldü. Bir başka fotoğrafta ise Clinton’ın, Epstein’ın yakın çalışma arkadaşı Ghislaine Maxwell olduğu belirtilen koyu saçlı bir kadınla birlikte yüzerken görüntülendiği aktarıldı.
Clinton, 2000’li yılların başında Clinton Vakfı’yla bağlantılı insani çalışmalar kapsamında Epstein’ın özel uçağıyla birkaç kez seyahat ettiğini kabul etmiş, ancak Epstein’ın Karayipler’deki özel adasına hiç gitmediğini söylemişti.