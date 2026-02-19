Epstein dosyalarının ardından bir ilk. Prens Andrew doğum gününde gözaltına alındı

İngiltere’de The Daily Telegraph gazetesi, Kral Charles’ın kardeşi eski Prens Andrew'un konutuna polis ekiplerinin gittiğini ve Andrew Mountbatten-Windsor'ın gözaltına alındığını bildirdi.

Habere göre, perşembe sabahı saat 08.00’den kısa süre sonra Sandringham malikanesi arazisindeki eve altı sivil polis aracı ve sivil kıyafetli yaklaşık sekiz polis memuru gitti. Memurlardan birinin polis bilgisayarı taşıdığı görüldü.

Yaklaşık 30 dakika sonra bir sivil polis aracının, ardından ikinci bir aracın ve daha sonra Prens Andrew'un güvenliğini taşıdığı düşünülen üçüncü bir aracın bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

Olayın yaşandığı günün, Prens Andrew'un 66’ncı doğum günü olması dikkat çekti.

EPSTEIN DOSYALARI SONRASI YENİ İNCELEME

Polis, şubat ayı başında yaptığı açıklamada, yakın zamanda yayınlanan Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan iddiaları incelediğini duyurmuştu.

Prens'in İngiltere’nin ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemde gizli hükümet belgelerini pedofili milyarder Epstein’a ilettiği öne sürülüyor.

Prens Andrew suçlamaları reddederken, Epstein ile olan arkadaşlığından pişmanlık duyduğunu ifade etti. Ancak ABD hükümeti tarafından yayınlanan son dosyaların ardından yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Hakkında çıkan iddiaların ardından tüm kraliyet ünvanları alınmıştı.

BİRDEN FAZLA POLİS BİRİMİ DEVREDE

İngiltere'deki Metropolitan Polisi’nin, Andrew’a tahsis edilen kraliyet koruma görevlilerine ilişkin “ilk incelemeleri” yürüttüğü bildirildi. En az sekiz farklı polis biriminin de Epstein bağlantılı iddialar kapsamında soruşturma başlatmayı değerlendirdiği aktarıldı.

West Midlands Polisi de Birmingham Havalimanı’na yapılan özel uçuşları incelediğini doğruladı. Surrey Polisi ise 1990’lı yıllara uzanan insan kaçakçılığı ve cinsel saldırı iddialarına ilişkin bilgisi olanların başvurmasını istedi.

Ulusal Suç Ajansı’nın da Epstein dosyalarındaki iddiaları değerlendiren polis birimleriyle birlikte çalıştığı bildirildi.

CİNSEL SALDIRI İDDİALARI

Prens Andrew, intihar eden mağdur Virginia Giuffre’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla da suçlanmıştı. Epstein tarafından 20’li yaşlarındaki bir kadının kendisiyle cinsel ilişki için İngiltere’ye gönderildiği de ileri sürülüyor.