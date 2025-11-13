Epstein e-postaları ortaya çıktı: Trump'ın "istismar ağından haberi var" iddiası

ABD'de onlarca kız çocuğunun istismarına ilişkin bir ağ kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'in e-postaları ortaya çıktı.

Epstein'in elektronik postalarını Temsilciler Meclisi Komitesi'nin Demokrat üyeleri yayınladı.

Yayınlanan belgelerde ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suçlamalar da var.

Epstein’e ait 23 bin belge arasında yer alan ve Demokratlar tarafından ifşa edilen 2 Nisan 2011 tarihli bir e-postada Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’e, Trump’ın e-postadaki ismi sansürlenen biriyle saatlerce vakit geçirdiğini yazdığı ortaya çıktı.

Yazar Micheal Wolff'a gönderdiğinde ise, "Trump'ın kızlardan haberi olduğunu, hatta Maxwell'e durmasını söylediğini" ifade ediyor.

Bir diğerinde ise Wolff, Epstein'e Trump'ı kendisine borçlu bırakması gerektiğini söylüyor.

Trump’ın Epstein’in evinde birlikte vakit geçirdiği kişinin ismi sansürlenirken, Demokratlar söz konusu kişiden "kurban" olarak bahsetti.

Öte yandan komitedeki Cumhuriyetçi üyeler ise Demokratları, Demokrat yetkililerinin adının geçtiği belgeleri kasıtlı olarak saklamakla suçluyor.

TRUMP'TAN İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Diğer yandan Donald Trump'tan iddialara yalanlama geldi.

Trump, Demokratları belgeleri hükümetin kapanmasını unutturmak için yayımlamakla suçladı.

Cumhuriyetçilere, Demokratlara yanıt vermemelerini söyledi.

EPSTEİN ÖLÜ BULUNMUŞTU

ABD'li milyarder Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı.

Epstein'in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettiği açıklanmıştı. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Epstein’in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığından haberdar olduğu iddialarını şiddetle reddetmişti. Trump, Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını fakat daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.

Epstein’in İngiliz sevgilisi Ghislaine Maxwell ise Epstein ile birlikte hareket ederek reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Epstein skandalının ismi en iyi bilinen kurbanlarından Virginia Giuffre ise kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından cinsel istismar amacıyla aralarında İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew’un da bulunduğu yüksek nüfuzlu insanlara gönderildiğini iddia etmişti.