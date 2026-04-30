Epstein ile bağlantılı bir başka Norveçli de kariyerinin sonuna geldi

ABD'de reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan Norveç 'in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul emekli oldu.

Norveç'te yayın yapan TV 2'ye açıklamada bulunan Juul'un avukatı, eski elçinin Norveç Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrıldığını belirtti. Avukatı, Juul'un içinde olduğu durum nedeniyle "Kendisi en iyisinin ayrılmak olduğuna karar verdi." dedi.

Norveç basını, Epstein ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra büyükelçilik görevinden istifa eden Juul'un 1 Mayıs itibarıyla Dışişleri Bakanlığından da ayrılacağı ve emekli olacağını aktardı.

Epstein belgelerine göre Juul, oğlunun New York Üniversitesi'ne başvurusuyla ilgili olarak Jeffrey Epstein ile kapsamlı bir şekilde iletişim kurmuş, daha sonra Epstein Juul'un oğluna bir staj ayarlamaya çalışmıştı.

NORVEÇLİLER EPSTEIN İLE ÇOK YAKIN

ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein belgelerini yayınlamasının ardından birçok üst düzey Norveçlinin pedofili milyarder ile yakın ilişkilere sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Eski elçi Juul dişında eşi eski diplomat Terje Rod-Larsen ve eski Norveç Başbakanı Thorbjo gibi yetkililerin yanı sıra Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in Epstein ile çok yakın olduğu ortaya çıkmıştı.

Prenses Mette-Marit, “Elbette onunla hiç tanışmamış olmayı dilerdim.” demiş, Epstein’in geçmişini yeterince araştırmadığını söyleyerek “Bu kadar manipüle edilip kandırıldığımı da kabul etmek benim için çok önemli.” ifadelerini kullanmıştı.