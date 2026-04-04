Epstein kendini “Beyaz Saray muhbiri” gibi tanıtmış. Yazışmaları ortaya çıktı

ABD’de pedofili milyarder Jeffrey Epstein ’in, Hindistan’ın önde gelen iş insanlarından Anil Ambani ile yaptığı yazışmalar, kendisini Donald Trump yönetimine yakın bir “içeriden kaynak” gibi sunduğunu ortaya koydu.

Epstein, Ambani’ye Beyaz Saray’daki atamalar ve dış politika hakkında bilgi sağladığını iddia etti.

“BEYAZ SARAY İÇİN REHBER” ROLÜ

2017’de başlayan yazışmalarda Ambani’nin, ABD’nin Hindistan politikasını anlamak ve savunma iş birliklerinde yol haritası çizmek için Epstein’den destek istediği görülüyor. Epstein ise Ambani’ye “içeriden bilgiler” sunabileceğini belirtiyor.

Mesajlar, Epstein’in kendisini küresel elitler arasında etkili bir aracı ve gayriresmi diplomasi figürü olarak konumlandırdığını ortaya koyuyor.

DİKKAT ÇEKEN DOĞRU TAHMİNLER

Epstein’ın bazı öngörülerinin gerçekleşmesi dikkat çekti.

Örneğin 2017’de Ambani’nin, eski CIA Direktörü David Petraeus’un ABD’nin Hindistan büyükelçisi olup olmayacağını sorması üzerine Epstein, bu ihtimalin düşük olduğunu söyledi. Nitekim göreve daha sonra Kenneth Juster atandı.

Benzer şekilde Epstein, John Bolton’ın ulusal güvenlik danışmanı olacağını aylar öncesinden dile getirdi. Bu tahmin de daha sonra gerçekleşti.

Bu durum, Epstein’in gerçekten bilgi kaynaklarına sahip olup olmadığı ya da yalnızca isabetli tahminler mi yaptığı sorusunu gündeme getirdi.

ÜST DÜZEY İSİMLERLE BAĞLANTI İDDİASI

Epstein, Ambani’ye Donald Trump’a yakın isimlerle tanıştırma teklifinde de bulundu. Bu isimler arasında Steve Bannon ve Trump’ın yemin töreni komitesinin başkanı Thomas Barrack Jr. da yer aldı.

Ambani’nin de Hindistan’da kendisini Başbakan Narendra Modi hükümetine yakın bir isim olarak tanıttığı ve bazı görüşmeler için Epstein’den destek istediği görüldü.

TARTIŞMALI İFADELER VE BELİRSİZ AYRINTILAR

Yazışmalarda zaman zaman “dessert” (tatlı) ve “fun” (eğlence) gibi bağlamı belirsiz ifadelerin kullanılması dikkat çekti. Ancak bu ifadelerin ne anlama geldiğine dair net bir bulgu bulunmadı.

Mesajların bir kısmının Signal ve Telegram gibi şifreli uygulamalarda gerçekleştiği, bu nedenle yazışmaların yalnızca sınırlı bir bölümünün gün yüzüne çıktığı belirtiliyor.