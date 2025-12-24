Epstein krizi büyüyor. "Adaya hiç gitmedim" diyen Trump'ın uçuş kayıtları ortaya çıktı
24.12.2025 09:47
Ceren Ekşi
ABD Adalet Bakanlığı, pedofili milyarder Epstein ile ilişkili dosyaları yayınlamaya devam ediyor. 30 bin belge içeren yeni dosya paketi, Trump'ın iddialarının aksine Epstein ile tam 8 kez uçtuğunu gösteriyor.
ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) salı günü yayınladığı yeni Epstein dosyaları, Donald Trump, İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew ve Jeffrey Epstein çevresine dair dikkat çekici belgeleri aynı anda gündeme taşıdı.
TRUMP, EPSTEIN'IN JETİNDE SEKİZ KEZ UÇMUŞ
Belgeler arasında yer alan ve Ocak 2020 tarihli bir savcılık e-postasına göre, Trump’ın 1990’lı yıllarda hüküm giymiş cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’ın özel jetiyle sekiz kez uçtuğu belirtildi. Bu sayı daha önce belirtilenden çok daha fazla.
Bu uçuşların en az dördünde, Epstein’ın yakın çevresindeki isimlerden Ghislaine Maxwell’in de uçakta bulunduğu kaydedildi. Maxwell, Epstein’ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismarına yardım etmekten 20 yıl hapis cezası almış durumda.
Belgelerde, uçuşlardan birinde Epstein, Trump ve ismi gizlenen 20 yaşında bir kadının uçaktaki tek yolcular olduğu bilgisi bulunuyor.
Diğer uçuşlarda ise, daha sonra Maxwell davasında potansiyel tanık olabilecek kadınların yolcu listesinde yer aldığı ifade ediliyor.
“EPSTEIN'IN UÇAĞINA HİÇ BİNMEDİM” DEMİŞTİ
Trump, 2024’te yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, “Epstein’ın uçağına hiç binmedim ya da adasına da gitmedim” demişti.
ABD Adalet Bakanlığı, X üzerinden yaptığı açıklamada dosyalarda Trump’a yönelik “asılsız ve sansasyonel iddialar” bulunduğunu savundu. Açıklamada, bu iddiaların 2020 seçimleri öncesinde FBI’a sunulduğu, inandırıcı olmaları halinde çoktan siyasi amaçlarla kullanılmış olacağı öne sürüldü.
Yayımlanan son paket, yaklaşık 30 bin sayfa belge, çok sayıda sansürlenmiş evrak ve video kaydını içeriyor. Epstein, 2019’da New York’taki cezaevinde ölü bulunmuş, ölüm nedeni intihar olarak kayda geçmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ve pedofili milyarderin yakın çevresinden Ghislaine Maxwell aynı karede.
TRUMP-MAXWELL FOTOĞRAFLARI VE SAHTE İÇERİKLER
Belgelerde ayrıca, Trump ile Maxwell’in 2000 yılında New York’taki bir moda etkinliğinde yan yana oturduğu düşük çözünürlüklü bir fotoğraf da yer aldı. Yetkililer, bu tür görüntülerin tek başına suç delili olmadığını vurguladı.
Dosyalarda Trump’a atıf yapan bazı ihbarlar ve sahte içerikler de bulunuyor. Bunlar arasında Epstein’ın cezaevinde diz çökmüş halde gösterildiği iddia edilen ancak bilgisayar üretimi olduğu anlaşılan bir video da yer aldı.
PRENS ANDREW YAZIŞMALARI VE “UYGUNSUZ ARKADAŞLAR” İFADESİ
Aynı dosya paketinde, Epstein çevresiyle bağlantılı İngiliz kraliyet ailesine dair yazışmalar da yer aldı.
2001 tarihli bir e-postada, “A” rumuzunu kullanan bir kişi, Balmoral’daki kraliyet yaz kampında olduğunu belirterek Maxwell’den “uygunsuz arkadaşlar” bulmasını istiyor. Mesaj, “A xxx” imzasıyla sona eriyor.
Bu yazışmaların doğrudan bir suç unsuru içermediği belirtilirken, daha önce yayımlanan belgelerde Epstein’ın telefon rehberinde “York Dükü” etiketiyle kayıtlı bir e-posta adresinin bulunduğu da hatırlatıldı.
ŞEFFAFLIK YASASI VE SİYASİ GERİLİM
Epstein dosyalarının yayımlanması, ABD’de geçen ay kabul edilen ve 19 Aralık’a kadar tüm belgelerin açıklanmasını zorunlu kılan şeffaflık yasası kapsamında gerçekleştiriliyor. Trump, belgelerin önemini küçümseyerek bunların kendi “başarılarını gölgelemek” için kullanıldığını savundu.
Yetkililer, Epstein belgelerinin kademeli olarak yayımlanmaya devam edeceğini vurguluyor.