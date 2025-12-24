Epstein krizi büyüyor. "Adaya hiç gitmedim" diyen Trump'ın uçuş kayıtları ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) salı günü yayınladığı yeni Epstein dosyaları, Donald Trump, İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew ve Jeffrey Epstein çevresine dair dikkat çekici belgeleri aynı anda gündeme taşıdı.

TRUMP, EPSTEIN'IN JETİNDE SEKİZ KEZ UÇMUŞ

Belgeler arasında yer alan ve Ocak 2020 tarihli bir savcılık e-postasına göre, Trump’ın 1990’lı yıllarda hüküm giymiş cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’ın özel jetiyle sekiz kez uçtuğu belirtildi. Bu sayı daha önce belirtilenden çok daha fazla.

Bu uçuşların en az dördünde, Epstein’ın yakın çevresindeki isimlerden Ghislaine Maxwell’in de uçakta bulunduğu kaydedildi. Maxwell, Epstein’ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismarına yardım etmekten 20 yıl hapis cezası almış durumda.

Belgelerde, uçuşlardan birinde Epstein, Trump ve ismi gizlenen 20 yaşında bir kadının uçaktaki tek yolcular olduğu bilgisi bulunuyor.

Diğer uçuşlarda ise, daha sonra Maxwell davasında potansiyel tanık olabilecek kadınların yolcu listesinde yer aldığı ifade ediliyor.

“EPSTEIN'IN UÇAĞINA HİÇ BİNMEDİM” DEMİŞTİ

Trump, 2024’te yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, “Epstein’ın uçağına hiç binmedim ya da adasına da gitmedim” demişti.

ABD Adalet Bakanlığı, X üzerinden yaptığı açıklamada dosyalarda Trump’a yönelik “asılsız ve sansasyonel iddialar” bulunduğunu savundu. Açıklamada, bu iddiaların 2020 seçimleri öncesinde FBI’a sunulduğu, inandırıcı olmaları halinde çoktan siyasi amaçlarla kullanılmış olacağı öne sürüldü.

Yayımlanan son paket, yaklaşık 30 bin sayfa belge, çok sayıda sansürlenmiş evrak ve video kaydını içeriyor. Epstein, 2019’da New York’taki cezaevinde ölü bulunmuş, ölüm nedeni intihar olarak kayda geçmişti.