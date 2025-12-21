Epstein muamması. Bazı dosyalar erişimden kaldırıldı

Cinsel istismar ve reşit olmayanlara yönelik insan ticareti suçlamalarıyla yargılanırken 2019’da ABD'deki cezaevinde ölen milyarder finansçı Jeffrey Epstein'a ilişkin tartışma devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay Başkan Donald Trump tarafından imzalanan yasa doğrultusunda Epstein hakkında yürütülen soruşturmalara ait 13 binden fazla belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak, dün itibarıyla indirilebilir durumdaki bazı dosyaların ulaşılamaz halde olduğu belirtildi.

TRUMP FOTOĞRAFLARI DA ENGELLENENLER ARASINDA

ABD medyasındaki haberlerde "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde, bugün itibarıyla bir düzineden fazla dosyaya erişilemediğine, bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı bazı fotoğrafların da bulunduğu ifade edildi.

Erişime kapatılmış belgeler arasında Trump'ın imzasının bulunduğu 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafının yer aldığı vurgulandı. Kaldırılan dosyalar arasında ayrıca "çıplaklık içerenler dahil olmak üzere" çeşitli sanat eserlerinin de bulunduğu bilgilerine yer verildi.