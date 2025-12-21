Epstein muamması. Bazı dosyalar erişimden kaldırıldı
21.12.2025 02:42
AA
ABD'de çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmaktan yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin dosyaların bir bölümü yayınlandıktan saatler sonra erişime kapatıldı.
Cinsel istismar ve reşit olmayanlara yönelik insan ticareti suçlamalarıyla yargılanırken 2019’da ABD'deki cezaevinde ölen milyarder finansçı Jeffrey Epstein'a ilişkin tartışma devam ediyor.
ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay Başkan Donald Trump tarafından imzalanan yasa doğrultusunda Epstein hakkında yürütülen soruşturmalara ait 13 binden fazla belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak, dün itibarıyla indirilebilir durumdaki bazı dosyaların ulaşılamaz halde olduğu belirtildi.
TRUMP FOTOĞRAFLARI DA ENGELLENENLER ARASINDA
ABD medyasındaki haberlerde "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde, bugün itibarıyla bir düzineden fazla dosyaya erişilemediğine, bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı bazı fotoğrafların da bulunduğu ifade edildi.
Erişime kapatılmış belgeler arasında Trump'ın imzasının bulunduğu 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafının yer aldığı vurgulandı. Kaldırılan dosyalar arasında ayrıca "çıplaklık içerenler dahil olmak üzere" çeşitli sanat eserlerinin de bulunduğu bilgilerine yer verildi.
BAKANLIK YANIT VERMEDİ
Adalet Bakanlığı internet sitesinde, yayınlanmaması gereken dosyaları özel bir e-posta adresi kullanarak kuruma bildirmeleri konusunda insanları yönlendiriyor. Söz konusu sayfada, "ABD Kongresi'nin belirlediği son tarih göz önüne alındığında mağdurlara, diğer özel kişilere ait kişisel bilgileri incelemek, gizlemek ve hassas materyalleri ifşa edilmekten korumak için tüm makul çabalar gösterilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın, dosyaların neden artık erişilebilir olmadığına ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermediği aktarıldı.
Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Ro Khanna ve Cumhuriyetçi üye Milletvekili Thomas Massie, dosyaların erişime kapatılmasını eleştirdi.