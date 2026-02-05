Epstein, Rus ajanı mıydı? Polonya soruşturma başlattı, Kremlin iddialara yanıt verdi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD’li pedofili milyarder Jeffrey Epstein ’ın bir Rus istihbarat operasyonunun parçası olabileceğini öne sürdü. Epstein belgelerinin yayınlanmasının ardından Varşova’nın konuyu resmen inceleyeceği duyuruldu.

Tusk, “Küresel basında giderek artan bilgi ve yorumlar, bu benzeri görülmemiş pedofili skandalının Rus istihbarat servisleri tarafından ortaklaşa organize edilmiş olabileceği şüphesine işaret ediyor.” dedi.

KREMLİN'DEN SERT YANIT: “ZAMAN KAYBI”

İddialara Moskova’dan sert bir ret geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Epstein’ın gizli bir Rus ajanı olduğu iddialarını alaya alarak, “Bununla ilgili çok şaka yapabilirim ama zaman kaybetmeyelim.” dedi.

Peskov, Rus devlet medyasına yaptığı önceki açıklamada da Kremlin’e Epstein’dan hiçbir görüşme talebi ulaşmadığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tusk’un son açıklamalarına doğrudan yanıt vermedi. Ancak Aralık ayında bakanlık sözcüsü Maria Zakharova, Epstein dosyalarının Batılı elitlerin “ikiyüzlülüğünü” gözler önüne serdiğini söylemişti.

BELGELERDE PUTİN VE MOSKOVA VURGUSU

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı milyonlarca Epstein belgesi, Epstein’ın önde gelen siyasi figürlerle temaslarını da ortaya koydu.

Belgelerde Vladimir Putin adının bin 56 kez, Moskova’nın ise 9 binden fazla kez geçtiği belirtildi. Belgelerin büyük bölümünün Rus liderle ilgili haberlerden oluştuğu, ancak Epstein’ın bir görüşme ayarlamaya çalıştığını düşündüren bazı girişimlerin de yer aldığı belirtiliyor.

Belgelere göre Epstein, birçok kez Putin ile görüşme isteğinden söz etti. Ancak ikilinin gerçekten bir araya geldiğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

RUS KADINLARI GETİRME ÇABASI

Aynı belge grubunda Epstein’ın, Rusya’dan genç kadınları Avrupa’ya ve ABD’ye getirmek için yoğun çaba harcadığını ortaya koyan ayrıntılar da bulunuyor.