Epstein skandalında yeni fotoğraflar. Kadınları köle yapmış, duvarlarda rahatsız edici bebek resimleri

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili yayımlanan dosyalarda yeni fotoğraflar ve bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.



ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı son belgeler arasında yer alan rahatsız edici bir fotoğrafta, Jeffrey Epstein ile iki erkek bir masada oturmuş halde görünürken, masanın altında ise bikinili bir kadının süründüğü görülüyor.

Fotoğraftaki bir başka detay olarak lavaboda bulunan çıplak bir bebeği tasvir eden ürkütücü bir tablo duvarda asılı şekilde odada yer alıyor. Görüntüler kamuoyuna açıklanmadan önce, kadının ile bebek figürü bölgeleri karartıldı.

Fotoğrafta Epstein ile birlikte masada oturan iki erkeğin dizüstü bilgisayarlara baktığı görülüyor.

Fotoğrafın nerede çekildiği bilinmezken, gözlük takan Epstein’in üzerinde, “LSJ” baş harflerinin işlendiği beyaz bir kıyafetin bulunduğu fark ediliyor. “LSJ” kısaltmasının Epstein’in “Little Saint James” adlı özel adasına yani kamuoyunda “Pedo Island” olarak da bilinen bir gönderme olduğu değerlendiriliyor.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.