Epstein'in 20 yıllık avukatından yalan üstüne yalan

ABD’de Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında ifade veren avukat Darren Indyke, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı faaliyetlerinden haberdar olmadığını söyledi.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ne kapalı oturumda yaklaşık 8 saat süren ifade veren Indyke, açılış konuşmasında, “Kadınlara yönelik istismar veya insan kaçakçılığı yaptığını bilseydim derhal işimi bırakır ve tüm bağlarımı koparırdım.” dedi.

Indyke, Epstein’ın “kapalı kapılar ardında” yaptıklarından haberi olmadığını vurguladı.

20 YIL BOYUNCA AVUKATLIĞINI YAPMIŞ

Epstein için 20 yılı aşkın süre avukatlık yapan Indyke, görevini “kurumsal ve hukuki danışmanlık” olarak tanımladı ve tüm çalışmalarının “tamamen meşru amaçlara yönelik” olduğunu ifade etti.

DEMOKRATLARDAN SERT TEPKİ

Demokrat vekiller ise Indyke’ın ifadelerine sert tepki gösterdi.

Demokrat Temsilci Dave Min, “Hiçbir şey bilmediğini iddia etmek inandırıcı değil.” derken, Indyke’ın defalarca yalan ifade vermiş olabileceğini savundu.

Temsilci Jasmine Crockett ise Indyke’ın Epstein’ı hala savunur gibi bir tutum sergilediğini belirtti.

NAKİT PARA İŞLEMLERİ TARTIŞMA YARATTI

Indyke, Epstein adına şüphe çekmemek için küçük parçalar halinde nakit para çektiği iddialarını reddetti.

Ancak Demokrat vekil Min, Indyke’ın toplam 725 bin dolarlık nakit çekimi konusunda paranın ne için kullanıldığını açıklayamadığını söyledi.

Soruşturmalara göre Epstein’ın genç kadınlara “masaj” bahanesiyle istismar sonrası 200-300 dolar ödediği biliniyor.

“SAHTE EVLİLİK” İDDİALARINI REDDETTİ

Indyke, genç kadınları göçmenlik kurallarını aşmak için sahte eşcinsel evliliklere zorladığı yönündeki iddiaları da “yüzde 100 yanlış” olarak nitelendirdi.

Bu iddialar, 2024’te Epstein mağdurları tarafından açılan toplu davada gündeme gelmişti. Epstein’ın mal varlığını yöneten Indyke ve Richard Kahn suçlamaları reddetti.

Taraflar kısa süre önce 35 milyon dolara kadar uzlaşmaya varırken herhangi bir suç kabul edilmedi.

2008 MAHKUMİYETİ SONRASINDA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Indyke, Epstein’ın 2008’de reşit olmayan birine yönelik suçtan mahkûm edilmesinin ardından da onunla çalışmayı sürdürdü. Bunun gerekçesini, Epstein’ın “bunun bir hata olduğunu ve tekrarlanmayacağını” söylemesine inanması olarak açıkladı.

“Bu konuda ona inandım ve bu büyük bir hataydı.” diyen Indyke, mağdurlar için “derin üzüntü” duyduğunu ifade etti.

TRUMP İDDİALARI VE BELİRSİZLİK

İfade sırasında, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik iddialar da gündeme geldi.

Demokrat vekiller, Epstein dosyalarında yer alan bazı kadınlarla ilgili uzlaşma olup olmadığı konusunda Indyke’ın net yanıt veremediğini belirtti.

Bazı vekiller, Trump’a yönelik iki ayrı suçlama olabileceğini öne sürdü. Trump ise Epstein ile bağlantılı herhangi bir suçu olduğunu reddediyor.

EKSİK BELGELER TARTIŞMASI

Komite üyeleri, Epstein’ın mal varlığından bazı belgelerin hala teslim edilmediğini açıkladı.

Eksik belgeler arasında Virginia Giuffre ile Ghislaine Maxwell davasına ait kayıtlar ve Epstein’ın iş bağlantılarına ilişkin dokümanlar bulunuyor.

Cumhuriyetçiler ise sürecin devam ettiğini ve belgelerin başka soruşturmalarla örtüştüğünü savundu.