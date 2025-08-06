Epstein'ın evinden çıkanlar şaşırttı: "Bir insan koleksiyoncusuydu"

New York Times’ın ortaya çıkardığı yeni belgeler, 2019’da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein skandalını yeniden gündeme taşıdı.

Gazete, Epstein’ın Manhattan’daki malikanesinden daha önce gün yüzüne çıkmamış mektuplar ve fotoğraflar yayımladı. Mektupların, 2016 yılında Epstein’ın 63. doğum günü için hazırlanmış özel bir hediye dosyasının parçası olduğu belirtildi.

Bu mektuplar arasında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, film yapımcısı Woody Allen, medya patronu Mortimer Zuckerman, düşünür Noam Chomsky ve eşi, MIT Media Lab eski direktörü Joichi Ito, fizikçi Lawrence M. Krauss ve Harvard’lı biyolog Martin Nowak gibi isimlerin notları yer alıyor.

"İNSAN KOLEKSİYONCUSU" OLARAK TANIMLAMIŞ

Barak mektubunda, Epstein için “Merakı sınırsız” ifadesini kullanarak onu “insan koleksiyoncusu” olarak tanımlıyor.

Yönetmen Allen ise Epstein’ın evinde verdiği akşam yemeklerinden söz ediyor ve davetleri “politikacılar, bilim insanları, öğretmenler, komedyenler, gazeteciler ve hatta kraliyet üyelerinin” katıldığı “her zaman ilginç” buluşmalar olarak nitelendiriyor.



Allen, evdeki hizmetin zaman zaman “genç kadınlar” tarafından yapıldığını belirtiyor ve durumu ürkütücü bir şekilde “Drakula Şatosu’ndaki kadın vampirlere" benzetiyor.



OFİSİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

New York Times’ın paylaştığı fotoğraflar arasında Epstein’ın ofisinde yer alan doldurulmuş bir kaplan ve dikkat çekici şekilde sergilenen Vladimir Nabokov’un Lolita adlı pedofili temalı romanının ilk baskısı da bulunuyor.

Epstein’ın “masaj odasında” ise çıplak kadın tabloları, büyükçe bir gümüş top ve zincir yer alıyor. Bu oda, birçok kurbanın Epstein tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirttiği yer olarak kayıtlara geçmişti.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİMLE FOTOĞRAFI BULUNDU

Evin diğer bölümlerinde ise Epstein’ın Ghislaine Maxwell, Papa II. Jean Paul, Mick Jagger, Elon Musk, Fidel Castro, Bill Clinton, Larry Summers, Richard Branson, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Steve Bannon gibi isimlerle çekilmiş çok sayıda çerçeveli fotoğrafı yer alıyor.

Bir karede Bill Gates’in imzasıyla “Yanılmışım!” yazılı bir dolar da dikkat çekiyor.

Evin girişinde sergilenen protez gözler ve gelinlik giymiş, ip tutan bir kadını betimleyen asılı heykel de şaşkınlık yarattı. Ayrıca, evde Barak’ın imzasını taşıyan bir İsrail haritası bulundu.

ABD'DE DEVAM EDEN KARIŞIKLIK

Epstein’ın 2019’daki şüpheli ölümü ve ünlülerle olan ilişkileri, uzun süredir çeşitli komplo teorilerine konu olmuştu.

Geçtiğimiz ay, ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarına dair daha fazla belge yayımlamayacağını açıklaması ise hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar tarafından sert şekilde eleştirildi.